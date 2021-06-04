Эксперты подсчитали, как изменилась средняя зарплата в Чехии во время пандемии

Средняя заработная плата в Чехии до вычета налогов в первом квартале этого года увеличилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 35 285 крон. Однако с учетом инфляции реальный рост зарплат составил только 1%, сообщило сегодня Чешское статистическое управление (ČSÚ). При этом в республике более 60% сотрудников не получают даже средней заработной платы.

Аналитики ожидали замедления роста заработной платы. Одной из причин стала отмена сверхбрутто-зарплаты, из-за чего чистый заработок сотрудников в 2021 году вырос без увеличения валовой заработной платы.

Кроме того, во время пандемии коронавируса многие люди получали пособия по уходу за детьми или компенсации от работодателей, если деятельность компаний была приостановлена.

С другой стороны, показатель средней зарплаты мог увеличиться из-за отсрочки выплаты годовых премий, которую некоторые компании перенесли на начало 2021 года. По сравнению с четвертым кварталом 2020 года средняя зарплата в Чехии до вычета налогов увеличилась на 0,6% за первые три месяца текущего года.

Экономисты считают, что инфляция в ближайшем будущем скажется на росте заработной платы — разрыв между реальной и номинальной зарплатой увеличится.

Источник: ceskenoviny.cz