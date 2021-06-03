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В Праге открывается полупустой ТЦ. Бренды отказались от аренды после пандемии

В Праге открывается полупустой ТЦ. Бренды отказались от аренды после пандемии

420on 1188
Спустя полтора года в Праге открывается новый торговый центр. Многофункциональный Bořislavka Centrum, построенный рядом с одноименной станцией метро, ​​включает в себя торговый пассаж площадью около 10 000 квадратных метров. Открытие было отложено из-за пандемии, и даже сейчас время для выхода на рынок не самое удачное.
В Праге открывается полупустой ТЦ. Бренды отказались от аренды после пандемии

 

Если осенью 2019 года новая торговая галерея Стромовка в Голешовицах сама не нуждалась в арендаторах из сегмента моды, то сейчас ситуация на рынке совершенно иная. Начиная с открытия в пятницу постоянными арендаторами в Bořislavka Centrum станут супермаркет Lidl, а также DM и Knihy Dobrovský. В остальном будут работать лишь несколько маленьких магазинов и салонов.

Вторая часть торгового пассажа откроется в сентябре. Арендаторами второй фазы являются Datart, SCANquilt, Orion и Oresi. Единственным магазином одежды станет бюджетная польская сеть Pepco.

«Bořislavka Centrum – это локальный торговый центр, где покупателям нужны услуги, а не одежда, поэтому модные магазины не были нашим приоритетом», – говорит Отто Коваль, менеджер по продажам KKCG Real Estate Group.

«Последствия ограничений для фудкортов и модной розничной торговли огромны. Продавцам пришлось оценивать рентабельность каждой единицы помещения. В некоторых торговых центрах возникнут проблемы с заполнением свободных площадей», – написано в анализе Trend Report. С чешского рынка уже исчезли модные бренды Camaieu, Promod и Pietro Filipi. Сеть филиалов сократили Next, Geox, Zara и другие бренды испанской группы Inditex, а также английская сеть кофеен Costa Coffee.

Так или иначе, представители торговых центров считают, что они справятся с последствиями локдауна. «В центре внимания по-прежнему находятся обычные магазины и торговые центры, которые давно подтвердили свою роль как с позиции сбыта, так и в плане социализации», – говорит Яна Кубичек, глава Ассоциации торговых центров Чешской Республики. Общий охват торговых центров на душу населения в Чешской Республике немного ниже среднего показателя по Евросоюзу. Однако по покупательной способности он уже относится к группе стран с объемом торговых площадей выше среднего.

 

 

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Источник: E15

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Темы
Чехия Прага торговые центры магазины пандемия
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