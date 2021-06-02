Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.46
USD
20.86
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n 19 °C
Как платить налог на криптовалюту в Чехии

Как платить налог на криптовалюту в Чехии

420on.cz 133
Криптовалюты или цифровые валюты стали инвестиционным хитом после стремительного роста их стоимости в прошлом году. За первые четыре месяца этого года чехи приобрели криптовалюту на три миллиарда крон — втрое больше, чем в прошлом году. Однако немногие знают, что прибыль от Bitcoin, Ethereu и других криптовалют в Чехии облагается налогом.
Как платить налог на криптовалюту в Чехии

«С точки зрения налогообложения прибыль от криптовалюты относится к категории прочих доходов. Вы должны заплатить налог за разницу в цене, по которой вы купили валюту и по которой вы ее продали. Разница между ценой покупки и продажи с учетом комиссионных, уплаченных обменному пункту, облагается 15-процентным налогом», — пояснил юрист Ярослав Менчик.

Чешский национальный банк считает, что криптовалюты не являются ни классическими, ни электронными деньгами, ни инвестиционным инструментом.

Например, за акции не нужно платить налог, если они были проданы через три года после покупки. В отличие от акций люди всегда должны платить налог за криптовалюту. Но не во всех странах действуют одинаковые правила. В Германии криптовалюта облагается подоходным налогом, но после одного года владения ею при продаже налог уже платить не нужно.

Для расчета налога указывается среднее арифметическое цен, по которым приобреталась криптовалюта, или используется метод FIFO (англ. first in, first out). В последнем случае налогом облагается разница между первой покупной и продажной ценой.

По мнению юристов, рассчитывать на то, что налоговая инспекция не узнает о продаже криптовалют, не стоит. «Сегодня налоговые органы знают все банковские счета различных криптовалютных офисов и операторов обменных платформ и очень легко идентифицируют их через вашу учетную запись, когда вы получаете деньги с этих счетов. Они знают, что это связано с криптовалютой», — добавил эксперт.

 

Премьера новой рубрики «Инсайт» на нашем YouTube-канале 

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

 

 
Источник: novinky.cz
Рассказать всем:
Темы
криптовалюта Чехия налоги
Читайте
по теме 
Обзор СМИ Чехии 27.05.21: мошенничество с криптовалютой, нападение на полицейских и водительские права онлайн
27.05.2021 19:42 Экономика
Обзор СМИ Чехии 27.05.21: мошенничество с криптовалютой, нападение на полицейских и водительские права онлайн
1344
В Чехии мошенник украл 700 тысяч крон в криптовалюте
25.05.2021 14:00 Общество
В Чехии мошенник украл 700 тысяч крон в криптовалюте
2301
Биткоин потребляет в два раза больше электричества, чем целая Чехия
11.02.2021 13:50 Экономика
Биткоин потребляет в два раза больше электричества, чем целая Чехия
3847
Криптовалюты в Чехии: где купить и на что потратить
11.07.2019 13:11 Технологии
Криптовалюты в Чехии: где купить и на что потратить
5779
Последние новости:
02
июня
Главный стоматолог Чехии сообщил о параличе лицевого нерва после вакцинации препаратом Pfizer
02.06.2021 20:13 Общество
Главный стоматолог Чехии сообщил о параличе лицевого нерва после вакцинации препаратом Pfizer
376
Обзор СМИ Чехии 02.06. 2021: нехватка персонала в ресторанах, повышенный интерес к завещаниям и высокие цены на продукты
02.06.2021 20:00 Общество
Обзор СМИ Чехии 02.06. 2021: нехватка персонала в ресторанах, повышенный интерес к завещаниям и высокие цены на продукты
156
Летний шекспировский фестиваль возвращается в Прагу
02.06.2021 19:00 Культура
Летний шекспировский фестиваль возвращается в Прагу
150
Депутаты снова обсуждали частичную легализацию конопли в Чехии
02.06.2021 18:45 Экономика
Депутаты снова обсуждали частичную легализацию конопли в Чехии
264
Чешский Vodafone полностью изменил тарифы
02.06.2021 18:31 Экономика
Чешский Vodafone полностью изменил тарифы
1449
Чешские депутаты одобрили отпечатки пальцев в удостоверениях личности и женские фамилии без “-ová”
02.06.2021 18:04 Общество
Чешские депутаты одобрили отпечатки пальцев в удостоверениях личности и женские фамилии без “-ová”
581
Лаборатории в Чехии не хотят делать обещанные ПЦР-тесты бесплатно
02.06.2021 14:59 Общество
Лаборатории в Чехии не хотят делать обещанные ПЦР-тесты бесплатно
1165
Полиция Праги разыскивает людей, которые прошли мимо лежащего без сознания пенсионера
02.06.2021 13:33 Общество
Полиция Праги разыскивает людей, которые прошли мимо лежащего без сознания пенсионера
1443
В Праге полицейские спасли жизнь пенсионерке, висевшей из окна 7-го этажа
02.06.2021 13:29 Общество
В Праге полицейские спасли жизнь пенсионерке, висевшей из окна 7-го этажа
607
Летом авиакомпании возобновят регулярные рейсы из Чехии по 77 направлениям
02.06.2021 10:46 Экономика
Летом авиакомпании возобновят регулярные рейсы из Чехии по 77 направлениям
2848


Мобильная версия