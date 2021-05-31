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Чешские фирмы обязаны раскрыть реальных владельцев до 1 июня

Чешские фирмы обязаны раскрыть реальных владельцев до 1 июня

420on.cz 939
Закон о раскрытии бенефициаров коммерческих компаний вступает в силу с 1 июня 2021 года. До этого срока фирмы должны были предоставить информацию о реальных владельцах, однако это сделала только треть из них (примерно 150 тысяч компаний).
Фото: pixabay
Чешские фирмы обязаны раскрыть реальных владельцев до 1 июня

В базе данных будут указаны имя, фамилия, адрес реального владельца и сведения о его положении в конкретной компании или размере его доли в фирме. Таким образом любой может узнать, кто владеет компанией и получает прибыль от ее деятельности. Ранее эта информация была недоступна для общественности, ее могли запрашивать только органы власти, полиция и судьи.

Небольшие компании с простой структурой собственности смогут быстро раскрыть информацию: закон о регистрации реальных владельцев позволяет автоматически переписывать данные из существующих реестров фирм. 

Однако закон вносит существенные изменения в само определение реального собственника. Теперь каждое физическое лицо является конечным бенефициаром, если имеет долю в прибыли или оказывает влияние на компанию.

«Более точное определение бенефициарного собственника поможет устранить текущие спорные вопросы во взаимоотношениях между конкретным лицом и коммерческой корпорацией. Если информация о владельце не будет полностью раскрыта, органы власти автоматически предполагают, что реальный владелец — это человек из высшего руководства компании», — пояснила юрист Катержина Моравцова.

Новое законодательство ужесточает санкции за отсутствие данных о реальных владельцах компаний. Фирме грозит штраф в размере до 500 тысяч крон.

«Помимо штрафов, компании, не выполнившие закон, не смогут выплачивать незарегистрированным владельцам определенную долю из прибыли или позволять им управлять компанией, например, голосовать на общем собрании. Сокрытие компаний-владельцев также может затруднить общение с банками.

 

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Источник: ceskenoviny.cz

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