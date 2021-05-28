Аэропорт Праги решит проблему с ценами на услуги такси

Такси в аэропорту Праги будет работать иначе, чем раньше. Аэропорт планирует объявить конкурс по выбору оператора службы такси. Основное условие тендера — пассажиры должны знать цену поездки заранее.

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Аэропорт заключит пятилетний контракт с победителем тендера. Новый оператор должен начать работу с января следующего года, сообщили в Пражском аэропорту. В настоящее время с аэропортом по контракту работают компании TAXI Prague и FIX. Договоры с ними заканчиваются.

Сейчас услугами такси в пражском аэропорту пользуются более 20% пассажиров. Новая концепция такси-службы учитывает зарубежный опыт в этой области, а также пожелания клиентов, рассказал член правления пражского аэропорта Якуб Пухалски.

Подтвердить заказ такси в аэропорту по новым условиям можно будет в электронной форме, например, с помощью мобильного телефона. При этом каждый клиент еще до посадки в автомобиль будет точно знать, сколько он заплатит за поездку. Установленную цену оператор не имеет права менять.

В автопарке будут работать автомобили не старше пяти лет. Оператор такси будет нести ответственность за качество и безопасность услуг. Для водителей обязательным условием будет базовое знание английского языка. В договор также включена возможность перевозки клиентов с ограниченными физическими возможностями или аренды детского кресла. Оплатить поездку можно будет банковской картой. Водители такси смогут по-прежнему парковаться в первой полосе прямо перед терминалами.

В ближайшие дни пражский аэропорт официально опубликует условия контракта, включая требования к участникам тендера.

Источник: irozhlas.cz