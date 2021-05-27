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Обзор СМИ Чехии 27.05.21: мошенничество с криптовалютой, нападение на полицейских и водительские права онлайн

Обзор СМИ Чехии 27.05.21: мошенничество с криптовалютой, нападение на полицейских и водительские права онлайн

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В чем опять обвиняют компанию премьер-министра Андрея Бабиша, как новые технологии помогают мошенникам и почему сотрудники офисов чувствуют себя истощенными. Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме эпидемии коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в четверг, 27 мая.
Обзор СМИ Чехии 27.05.21: мошенничество с криптовалютой, нападение на полицейских и водительские права онлайн

Deník N

Пражская клиника Gyncentrum из трастового фонда премьер-министра Андрея Бабиша отправляет электронные рецепты (eRecepty) только пациенткам, которые купили карту клиента за 990 чешских крон. Это выяснил Deník N. По закону человек имеет право получить электронный рецепт на лекарства бесплатно. Клиника отрицает нарушения. 

 Mf Dnes

Многие люди чувствуют себя истощенными и перегруженными на работе. Издание Mf Dnes пишет о том, что двое из пяти сотрудников чешских компаний полностью потеряли мотивацию и желание работать. Причина — затянувшийся хоум-офис, большая загруженность, а также поток негативных новостей. Компании пытаются поощрять специалистов различными льготами.

Regionální Deník

Число случаев нападения на полицейских в Чехии растет. Об этом пишет Regionální Deník. Независимый профсоюз полиции подтвердил, что во время пандемии агрессия людей по отношению к стражам порядка усилилась. Участившиеся конфликты негативно влияют на психику полицейских и их желание работать. Представители профсоюза также отметили, что у сотрудников полиции есть должностные инструкции, и они готовы к таким ситуациям. 

Hospodářské noviny

Криптовалюты все чаще используются для отмывания денег. В 2020 году Управление финансового анализа (Finanční analytický úřad) выявило 140 таких дел — криптовалюты фигурировали в каждом девятом уголовном деле. Об этом сообщает издание Hospodářské noviny.

Právo

Срок действия водительских удостоверений можно будет продлить онлайн. На это обращает внимание газета Právo. Минтранс в сотрудничестве с Министерством внутренних дел запустит новый проект 1 июня. Люди смогут продлить свои водительские права через Портал гражданина — для этого нужно будет оставить электронное заявление. Забрать новые права можно будет прямо в офисе Минтранса. Подать заявку на продление в/у можно в том случае, если срок действия старого документа истек или до его истечения осталось 90 дней.

 

 

Источник: irozhlas

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Темы
сми пандемия коронавирус Чехия полиция криптовалюта мошенничество водительские права
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