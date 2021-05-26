Лихорадка на рынке недвижимости: почему люди скупают квартиры в Чехии

​С окончанием пандемии чехи стали активно покупать недвижимость: городские квартиры, дачи и коттеджи, апартаменты в горах. Этот беспрецедентный спрос привел к резкому повышению цен на рынке.

Цены на старые дома и квартиры повышаются в среднем на 11%-13% каждые три месяца. В горных областях квартиры дорожают из-за повышенного интереса к отдыху в этих регионах.

Резкий рост цен на недвижимость вызван снижением за последние восемь месяцев процентных ставок по ипотеке и значительным объемом сбережений — в период эпидемии людям некуда было тратить деньги и они накопили финансовые резервы. Объем и количество ипотечных кредитов в Чехии растут рекордными темпами: в апреле банки выдали ссуды на жилье на общую сумму 39 миллиардов крон, месяцем ранее — почти на 45 миллиардов крон.

Все, у кого есть сбережения и достаточный доход для ипотеки, спешат покупать недвижимость. Более чем в половине случаев люди приобретают квартиры или дачи не для того, чтобы жить там. Некоторые планируют ездить туда по выходным, другие — планируют сдавать жилье в аренду. Даже старые квартиры в Праге стоят сейчас более 100 тысяч крон за квадратный метр — это цена, по которой еще в 2018 году можно было купить квартиру в новостройке.

Стоимость квартир в Среднечешском крае составляет около 60 000 крон за квадратный метр, а в Брно — более 70 000 крон за метр. В горных районах стоимость недвижимости также увеличивается из-за того, что туда переезжают люди из городов, чтобы работать удаленно.В Либерецком крае из-за возросшего спроса на недвижимость для отдыха стоимость квартир за квартал выросла на треть, до 65 тысяч крон за метр. В Краловоградецком регионе квартиры подорожали на 19% — до 58 000 крон за м2, в основном, из-за спроса на жилье в Крконоше и Орлицких горах. Аналогичная ситуация складывается в Пардубицком, Устецком и Оломоуцком краях. Таким образом, средняя цена квартир в Чехии сейчас превышает 80 тысяч крон за квадратный метр.

Учитель из города Писек вспоминает, что пятнадцать или двадцать лет назад квартиры на Шумаве стоили около 500 тысяч крон, при этом спроса на них не было. Сегодня недвижимость в этом регионе продается по цене в 3-4 миллиона крон, зато теперь на рынке дефицит. В Рудных горах цены пока вдвое меньше, но в самых популярных местах они могут достигать более 150 тысяч крон за квадратный метр.

Инвесторы сейчас скупают старые масштабные объекты или целые зоны отдыха, которые не представляют интереса для частных лиц. Они делают в них квартиры и продают физлицам. Недалеко от горнолыжных трасс и велосипедных дорожек — там, где есть необходимая инфраструктура — цены на такие квартиры могут достигать 100 тысяч крон за квадратный метр.

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Источник: novinky.cz