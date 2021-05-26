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Обзор СМИ Чехии 26.05.21: мошенничество в бухгалтерии, рост цен на авиабилеты и депрессия из-за видеосвязи

Обзор СМИ Чехии 26.05.21: мошенничество в бухгалтерии, рост цен на авиабилеты и депрессия из-за видеосвязи

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Почему в Чехии могут подорожать авиабилеты, много ли жителей республики курят, чем грозят частые видеосозвоны и как бухгалтеру из Брно удалось украсть 8 миллионов крон. Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме эпидемии коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в среду, 26 мая.
Обзор СМИ Чехии 26.05.21: мошенничество в бухгалтерии, рост цен на авиабилеты и депрессия из-за видеосвязи

Hospodářské noviny

Министр финансов Алена Шиллерова поддержала налогообложение авиатоплива. Об этом в среду пишет издание Hospodářské noviny. Авиационное топливо не облагается акцизом, и, по словам Шиллеровой, авиакомпании получают неоправданное преимущество перед другими перевозчиками. Такой шаг по экологическим соображениям поддерживают большинство стран Евросоюза. Авиакомпании предупреждают — это может привести к удорожанию билетов. 

Lidové noviny

Lidové noviny пишут о попытках чехов бросить курить. В прошлом году треть курильщиков пыталась покончить с вредной привычкой. Большинство из них — люди в возрасте от 30 лет. Бросить курить людей побуждает семья или мысли о негативном влиянии сигарет на здоровье. От никотиновой зависимости пытаются избавиться и пожилые люди — их в основном беспокоят расходы на сигареты. В Чешской Республике ежедневно курят более 21% мужчин и 15% женщин.

E15

По сравнению с 2019 годом туристические агентства Чехии продали лишь треть туров, пишет Е15. До пандемии большинство летних туров продавалось в период с декабря по конец апреля, в этом году у офисов гораздо меньше времени для продажи путевок.

Deník

О последствиях видеоконференцсвязи рассказывают в газете Deník. Согласно исследованию Стэнфордского университета в США, большое количество  онлайн-встреч по видеосвязи увеличивает риск психических расстройств. Тем временем чешское исследование Национального института психического здоровья и LMC снова показало, что депрессивные люди из-за более низкой продуктивности теряют около трети своего рабочего времени.

Mf Dnes

Согласно обвинительному заключению, бухгалтер Хана Ржидка лишила район Брно-Юндров восьми миллионов крон, о чем в среду писала газета Mf Dnes. Во вторник женщина предстала перед Областным судом Брно. В обвинительном заключении указано, что ей грозит до четырех лет лишения свободы. Максимально бухгалтер может получить до восьми лет в заключении. Прокурор рассказал в суде, что Ржидка меняла номера счетов получателей на номер своего счета, затем скрывала банковские выписки и удаляла с них незаконные платежи.

 

Источник: irozhlas

 
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