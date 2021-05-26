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Палата депутатов утвердила новый строительный закон. Строительство в Чехии пойдет быстрее

Палата депутатов утвердила новый строительный закон. Строительство в Чехии пойдет быстрее

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Палата депутатов 26 мая одобрила новый строительный закон. Он призван заменить действующий закон 2006 года, а также ускорить и упростить строительные процедуры. В частности, Министерство регионального развития обещает обеспечить соблюдение сроков. В планах Минрегиона оптимизировать электронную систему обращения для граждан.
Палата депутатов утвердила новый строительный закон. Строительство в Чехии пойдет быстрее

Сегодня за новый закон проголосовали 92 депутата при необходимых 88. Депутаты KSČM отказались поддержать закон. Их смутило принятие предложения, отменяющего требование о прямом освещении и вентиляции в жилых комнатах.

Палата депутатов одобрила закон вопреки первоначальному проекту правительства, передав все строительные ведомства государству. Они будут подчиняться Высшему строительному управлению и будут организованы по принципу налоговых органов.

Теперь закон перейдет на обсуждение в Сенат. Закон должен вступить в силу 1 июля 2023 года, однако набор новых чиновников будет осуществляться с января 2022 года. Министр регионального развития Клара Досталова (партия ANO) ранее заявила, что от нынешних строительных управлений в государственную администрацию могут быть переданы от 5000 до 6000 человек. По оценке Минрегиона, чиновники потеряют до 40% делопроизводства.

Как это работает?

Закон будет различать маленькие, простые, закрытые и другие постройки. Полный список можно будет найти в Приложении к закону. Необходимо будет получать разрешение на строительство всех построек, кроме самых маленьких. Согласно закону, застройщик может самостоятельно построить маленькие, простые здания, но, если он сам не обладает профессиональной квалификацией, в случае с некоторыми постройками ему придется обеспечить строительный надзор. Что касается жилых домов и построек из асбеста, застройщик обязан нанять управляющего строительством. Закон также предусматривает электронную систему обращения. Заявитель сможет загружать документацию сразу через портал строителя. 

Задержки при выдаче разрешений способствовали резкому подорожанию квартир в Праге

Предсказания о снижении цен на недвижимость в Праге в результате пандемии не сбылись. Наоборот, задержки при выдаче разрешений на застройку способствовали резкому увеличению стоимости квартир. Если в 2013 году 1м2 в новостройке стоил около 54 300 Kč, сегодня средняя цена квадратного метра возросла до 122 200 Kč.

Новый строительный закон ограничит возможность легализации «черных» строек

По словам министра, также будет устранена угроза так называемой системной предвзятости. Подобное случается, когда должностные лица строительных органов муниципалитетов обвиняются в лоббировании своих интересов, поскольку они являются сотрудниками муниципальных властей и решают вопросы, в которых муниципалитет может быть заинтересован.

Например, минимум четыре человека должны будут работать в строительных офисах. По данным Минрегиона, в настоящее время в 16% офисов работает только один человек.

Девелоперы: начало положено, но проблему закон не решит

Ассоциация девелоперов считает, что принятие нового закона о строительстве – важный сигнал для граждан Чехии, для девелоперов, а также для иностранных инвесторов. Однако они подчеркивают, что один только закон не решает всех проблем, которые существуют в строительной отрасли.

«Очень важно, что законопроект был принят именно сейчас, когда нужно готовиться к постпандемическому периоду. Девелопмент играет очень важную роль в экономике каждого государства», – сказал директор Ассоциации девелоперов Томаш Кадержабек. Он добавил, что проблема кроется в разросшейся бюрократии, бесконечных нападках, апелляциях и судах.

Принятие закона приветствует и Ассоциация иностранных инвестиций. «Мы полностью осознаем тот факт, что проект нового строительного закона не совсем идеален, однако он позволит значительно ускорить и упростить строительство в Чешской Республике. Принятие закона приведет к стимуляции роста чешской экономики, возможности инвестировать в модернизацию строительства», – добавил председатель ассоциации Камил Блажек.

 
 
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Источник: E15
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Темы
строительство Чехия Прага недвижимость
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