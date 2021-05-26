В Чехии налоговые льготы для семей с детьми увеличатся

Налоговая льгота для семей с двумя и более детьми увеличится на 15%, что составляет несколько тысяч крон в год. Поправка в закон уже одобрена Палатой депутатов Чешской республики.

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Если закон одобрит Сенат, то размер чистой зарплаты для работников, применяющих налоговые льготы для двух или более детей, увеличится уже в июле. Принятая поправка предусматривает увеличение налоговой скидки на второго, третьего и следующего ребенка на 15%. Скидка на первого ребенка останется прежней.

Налоговая льгота — эффективная финансовая поддержка семей с детьми, которая не требует административных затрат. «Работающий родитель имеет право на налоговую льготу независимо от суммы дохода или стоимости имущества», — отмечают эксперты.

В настоящее время ежемесячная налоговая льгота для первого ребенка составляет 1267 крон, для второго ребенка — 1617 крон, а для третьего и следующего ребенка — 2017 крон. После вступления закона в силу сумма на второго ребенка увеличится до 1860 крон, на третьего и последующих детей — до 2320 чешских крон.

Таким образом, ежемесячная чистая зарплата родителя троих детей, увеличится на 546 чешских крон из-за более высокой налоговой льготы. Только один из родителей может претендовать на налоговую льготу.

Stav Roční sleva na 1. dítě Roční sleva na 2. dítě Roční sleva na 3. a další dítě Současná výše slev 15 204 19 404 24 204 Navrhovaná výše slev 15 204 22 315 27 835

Некоторые люди трудоустроены у нескольких работодателей одновременно. В этом случае они могут претендовать на налоговую льготу на детей при исчислении подоходного налога только у одного из работодателей (выгоднее там, где сотрудник получает более высокую заработную плату).

Применяемая льгота уменьшает только рассчитанный подоходный налог и не влияет на расчет социального и медицинского страхования. Таким образом, у сотрудника с ребенком чистая заработная плата выше, чем у бездетного коллеги с такой же «грубой» зарплатой. Однако в отношении пенсионного обеспечения они находятся в равном положении, потому что платят одинаковую сумму в месяц на социальное страхование.

Источник: idnes.cz