Национальный банк Чехии будет определять условия выдачи ипотеки

Чешский национальный банк (ČNB) по новому закону будет иметь право определять условия выдачи ипотечных кредитов. До сих пор ČNB мог только давать рекомендации чешским банкам.

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Ранее, если Чешский национальный банк, например, «рекомендовал» выдавать ипотечные кредиты на сумму до 90% от стоимости недвижимости, то банки соблюдали это требование, хотя и не обязаны были это делать. Теперь Центральный Банк Чехии получил расширенные полномочия при регулировании ипотеки.

Сенаторам это не понравилось, они хотели внести в закон о ČNB более мягкие условия для банков при предоставлении ипотечных кредитов, однако Палата депутатов настояла на более жесткой версии. Поправку поддержала и министр финансов Алена Шиллерова. Закон в ближайшее время должен подписать президент Чехии Милош Земан, после чего он вступит в силу.

Поправка дает главному банку страны юридические полномочия устанавливать условия получения жилищных кредитов, которые остальные банки и кредиторы должны будут соблюдать. В случае нарушения им грозит штраф на сумму до 10 миллионов крон. Эти санкции введены для предотвращения системного риска. Глава ČNB Чехии Иржи Руснок ранее отмечал, что ипотечные кредиты в Чехии составляют более половины выданных ссуд.

Закон разрешает банкам одобрять 5% от общего количества выданных кредитов, которые не соответствуют установленным ČNB лимитам. Однако банк должен обосновать это решение. Одобрить такой кредит могут только заемщикам, для которых, по мнению банка, возврат надежно обеспечен. Сенат хотел увеличить лимит до 7,5%, но это предложение не было принято.

До сих пор ČNB использовал в своих рекомендациях индикаторы, отслеживающие соотношение суммы ипотеки к стоимости обеспечения (индикатор LTV), отношение дохода заявителя к общей сумме долга (индикатор DTI) и суммы погашения (индикатор DSTI). Однако эти рекомендации сейчас не имеют обязательной юридической силы. Благодаря поправке центральный банк сможет установить верхний предел для одного индикатора, для комбинации двух индикаторов или для всех трех индикаторов в обязательном порядке.

Источник: seznamzpravy.cz