Чехия приостановила полеты «Белавиа»

​Совет госбезопасности принял решение приостановить деятельность белорусской авиакомпании «Белавиа» в Чехии. Последний рейс состоится в среду, 26 мая. Перелеты, которые должны были состояться в пятницу, отменены. Об этом сообщили министр иностранных дел Якуб Кулганек и министр транспорта Карел Гавличек.

Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в понедельник решили запретить полеты и посадку самолетов «Белавиа» на территории ЕС. Политики также призвали европейских перевозчиков избегать полетов над воздушным пространством Беларуси.

Эта мера стала реакцией на вынужденную посадку гражданского самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Напоминаем, что 23 мая белорусские власти заставили самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, приземлиться в Минске. В самолете находился оппозиционный журналист Роман Протасевич. Именно это и стало причиной вынужденной посадки. Журналист был задержан.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил 25 мая, что Чехия, вероятно, запретит белорусским авиакомпаниям совершать перелеты над территорией Чехии. По словам премьер-министра, важно, чтобы санкции за акт «государственного терроризма» отразились на белорусском режиме, а не на населении.

Великобритания и Франция также запретили белорусским авиакомпаниям «Белавиа» полеты в свои страны и отменили рейсы в Лондон и Париж до конца октября. Правительство Украины со среды прекращает авиасообщение с Беларусью.

Белорусское воздушное пространство не будут пересекать самолеты авиакомпаний Air France, Austrian Airlines, Finnair, Lufthansa, Singapore Airlines, Air Baltic и все украинские авиалинии. WizzAir также временно ввела запреты на перелеты над Беларусью. В настоящее время, по данным РИА Новости, в небе Беларуси летают только самолеты из Китая, Южной Кореи, Турции и России.

По данным российских СМИ, Протасевичу грозит 15 лет лишения свободы на родине за организацию массовых беспорядков. США, Организация Североатлантического договора (НАТО), Великобритания, Франция, Германия и Польша также критикуют белорусское правительство за задержание оппозиционера.

Источник: ceskatelevize.cz