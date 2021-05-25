Обзор СМИ Чехии 25.05.21: биотехнологии в армии, эльфы в чешских лесах и Pac-man на рапсовом поле Андрея Бабиша

Как НАТО хочет использовать биотехнологии, почему в центре Праги опять растут цены на квартиры, откуда в Миличовском лесу появились эльфы и что означает гигантский Пакман на полях компании Agrofert. Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме эпидемии коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии во вторник, 25 мая.

Hospodářské noviny

В Праге наблюдается интерес туристов к краткосрочной аренде. Ожидается, что цены на квартиры в центре снова вырастут. Об этом во вторник пишет издание Hospodářské noviny. Сервис Airbnb возвращается и начинает работать в полную силу после длительной паузы из-за коронавируса. Только за апрель через онлайн-платформу люди забронировали две с половиной тысячи квартир, домов или комнат. В мае темпы бронирования продолжают расти.

E15

НАТО хочет научиться изменять химические процессы в организме солдат. Это должно помочь им принимать быстрые и верные решения в бою. Ежедневная газета E15 опубликовала интервью c заместителем министра обороны по промышленной кооперации Томашем Копечным. Говорили о новом тренде — биотехнологиях. Речь идет о комбинации препаратов и различных подходов к обучению и тренировкам. С помощью дополненной и виртуальной реальности военные будут тренировать мозг и развивать когнитивные способности. Чехия тоже планирует присоединиться к проекту НАТО.

Mf Dnes

Власти города Ждяр-над-Сазавоу собираются заняться восстановительным сельским хозяйством. Об этом пишет Mf Dnes. Этот метод позволяет вернуть истощенной почве ее природные свойства, а также способствует лучшему сохранению воды в земле. Мэрия города планирует сдавать землю в аренду только тем фермерам, которые готовы придерживаться новой концепции. Эксперты считают, что восстановительное или регенеративное сельское хозяйство — это единственный путь, который позволит остановить сокращение биологического разнообразия и обеспечит население земли запасами пищи.

Regionální Deník

Дождливая погода играет на руку грибникам — в лесах появляется много рядовок и сморчков. Об этом пишет Deník. Больше всего грибов можно найти на опушках леса или у небольших водоемов. Время подберезовиков придет — если не будет засухи — в середине июня.

Právo

В Миличовском лесу теперь живут эльфы. Пять 80-сантиметровых керамических статуй там установила женщина, которая захотела сделать прогулки жителей города во время пандемии covid-19 более приятными и сказочными. Об этом рассказывает газета Právo. Журналисты отмечают, что на изготовление фигур уходит в среднем 14 дней. К сожалению, некоторые люди крадут керамических эльфов.

Forbes

Чешский Forbes пишет об очередной акции скандальной арт-группы Ztohoven. 22 мая, в день рождения видеоигры Pac-man и Международный день биоразнообразия, на рапсовом поле у ​​подножия горы Ржип в районе Литомержице появился огромный желтый головастик. Члены Ztohoven изобразили на поле героя упомянутой аркады — Пакмана. Поле принадлежит компании Agrofert, которая входит в трастовый фонд премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Представители арт-группы заявили, что Пакман символизирует ненасытного Бабиша, который “питался” субсидиями ЕС, но все еще хочет большего.