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Рената Келлнерова стала самым богатым человеком в Чехии

Рената Келлнерова стала самым богатым человеком в Чехии

420on.cz 744
Рената Келлнерова, вдова Петра Келлнера, стала конечным бенефициаром PPF. Об этом свидетельствует отчет, который финансовая группа PPF предоставила Чешскому национальному банку (ČNB). Теперь Рената Келлнерова занимает первое место в рейтинге самых богатых жителей Чехии.
Фото: The Kellner Family Foundation
Рената Келлнерова стала самым богатым человеком в Чехии

Основатель финансовой группы PPF, миллиардер Петр Келлнер трагически погиб в конце марте этого года. 

Активы Келлнера оценивались в 300 миллиардов крон. Келлнер был почти стопроцентным владельцем фонда PPF, через который он контролировал многие компании, работающие в основном в финансовом и коммуникационном секторах.

В 1997 году Келлнер основал компанию Home Credit, которая специализируется на потребительских кредитах, покупках товаров в рассрочку и кредитных картах. Помимо Чехии, компания также работает в России, Китае, Словакии, во Вьетнаме и в Республике Филиппины, а с 2015 года — в США.

PPF также владеет примерно 80% акций O2 Czech Republic, 100% акций CETIN, контролирует Air Bank и в ближайшее время приобретет контрольный пакет акций конкурирующего банка Moneta Money Bank.

Источник: novinky.cz

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Темы
Петр Келлнер Чехия PPF
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