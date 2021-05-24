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В Чехии истекает срок уплаты налога на недвижимость

В Чехии истекает срок уплаты налога на недвижимость

420on.cz 460
Налог на недвижимость должен быть оплачен до 31 мая 2021 года. Налоговая служба попросит вас оплатить соответствующую сумму с помощью платежного поручения. Если у вас есть "ящик данных физического лица" (datová schránka fyzické osoby), информация о налоговых обязательствах отправляется вам налоговым администратором прямо туда.
Фото: Pixabay
В Чехии истекает срок уплаты налога на недвижимость

Если налог составляет менее 5000 крон, всю сумму нужно заплатить сразу. Если сумма больше, оплату можно разделить на две части. Согласовывать это с налоговой инспекцией не нужно. В этом случае первая половина должна быть оплачена до 31 мая, вторая — не позднее 30 ноября.

Как правило, информацию о своих налоговых обязательствах люди получают по почте в виде квитанции, где указан размер налога и сроки его уплаты. Если до 25 мая вы не получили такое письмо, лучше уточнить информацию в налоговой инспекции. Это не относится к тем, кто подписан на получение информации по электронной почте или оплачивает налог через SIPO.

Есть несколько способов уплаты налога на имущество. Если вы получили квитанцию, проще всего использовать банковский перевод (оплату упростит QR-код, указанный в квитанции). Другой вариант — оплатить квитанцию ​​на почте или лично в кассе налоговой инспекции.

«Платеж должен быть отправлен в налоговую инспекцию того региона, в котором находится ваша недвижимость. Если у вас есть недвижимость в нескольких регионах, вам нужно платить налог на несколько различных счетов», — напоминают налоговые консультанты.

Если налог на недвижимость не будет уплачен до конца мая, в налоговой инспекции возникнет задолженность. С четвертого дня после установленной даты, то есть с 4 июня 2021 года, по нему начисляются проценты по ставке 8,25% годовых. Проценты до 1000 крон в год по одному налогу не предусмотрены, поэтому по небольшим суммам налога штрафы за просрочку обычно не взимаются. Однако налоговый администратор имеет право взыскать задолженность со счета налогоплательщика в одном из банков Чешской Республики.

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
налоги недвижимость Чехия
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