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Что изменится в Чехии с 24 мая

Что изменится в Чехии с 24 мая

420on.cz 590
​С понедельника, 24 мая, в Чехии снимается ряд ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Спустя несколько месяцев к очному обучению вернутся ученики средних школ. Отели смогут вновь принимать туристов. Разбираемся, какие правила перестали действовать в Чешской Республике.
Фото: Pixabay
Что изменится в Чехии с 24 мая

Школы

♦ Полностью возобновилось обучение в средних школах (ранее ученики могли посещать только практические занятия). В учебные заведения вернутся около 390 тысяч учащихся средних профессиональных школ и гимназий. Отменяется система ротации.

♦ Студенты университетов также официально возвращаются к очному обучению, однако во многих вузах на практике этого не случится — семестр заканчивается и в университетах ​​начинается экзаменационный период.

♦ Возобновили работу художественные школы. В группах от 10 человек обязательным условием будет тестирование на коронавирус (можно предъявлять тест, сделанный в начальной школе).

Отели

♦ Гостиницы, отели и пансионаты могут принимать всех гостей без ограничений. Туристы должны предъявить отрицательный тест на коронавирус (ПЦР или антигенный), подтверждение о вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев

♦ Если туристы остаются в отеле более одной недели, им придется пройти еще один тест во время пребывания. Рестораны в отелях могут быть открыты для гостей с 06:00 до 22:00. Питание по принципу шведского стола запрещено.

Спорт

♦ С понедельника разрешены занятия спортом в группах до 12 человек. На одной спортивной площадке может быть максимум 30 человек.

Зоопарки

♦ Зоопарки и ботанические сады открыли для посетителей крытые павильоны, однако будет действовать ограничение: один человек на 15 квадратных метров площади. Зоопарки и ботанические сады пока могут принимать только ограниченное число посетителей —  50% от общей вместимости.

Культурные мероприятия

♦ Разрешено проведение культурных мероприятий на открытом воздухе так, чтобы количество посетителей составляло 50% вместимости ареала, но не превышало 1000 человек. Лимит для внутренних помещений — 500 человек.

♦ Посетители должны предъявить отрицательный тест на коронавирус (ПЦР или антигенный), подтверждение о вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев. На мероприятиях гости смогут только сидеть, кроме того, все обязаны носить респираторы.

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия гостиницы школы дети коронавирус правительство
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