Как налоговым нерезидентам Чехии работать с Amazon или eBay

Электронная коммерция сегодня очень перспективное направление. Эксперты утверждают, что к 2040 году более 95% всех покупок будет осуществляться через электронные площадки. Уже сейчас в мире больше двух миллиардов цифровых покупателей — людей, которые выбирают товары через Интернет. Мы решили разобраться в особенностях электронной торговли. Сегодня поговорим о том, какие правила в сфере e-commerce действуют для налоговых нерезидентов Чешской Республики.

Иностранные компании и ИП, у которых нет зарегистрированного юридического адреса или филиала в Чешской Республике считаются налоговыми нерезидентами страны. Давайте разберемся, в каких случаях возникают обязательства по регистрации к НДС в Чехии или других странах ЕС, если предприниматель продает товары через интернет-магазин. На основании § 6g Закона о НДС признать этот налог придется если:

● товар приобретен или перемещен (в случае с собственным товаром) из любой страны Европейского Союза в Чехию до регистрации к НДС. Со дня первого приобретения или перемещения товара, нерезидент автоматически считается identifikovanou osobou. В этом случае НДС от государства не возмещается, поэтому, чтобы возместить НДС, лучше зарегистрироваться как добровольный плательщик НДС до покупки и перемещения товара; (Есть исключения: § 2a (2) a) Приобретение товара из другого государства-члена ЕС не подлежит НДС, если общая стоимость приобретенных товаров без налогообложения не превысила 326000 чешских крон в соответствующем или непосредственно предшествующем календарном году)

●вы продаете товары со склада в Чехии чешским компаниям, ИП и гражданам по территории Чехии. С первого дня успешной сделки нерезидент уже выступает плательщиком НДС по чешской ставке;

●вы продаете товары со склада в Чехии гражданам ЕС. С первого дня успешной сделки нерезидент выступает плательщиком НДС по чешской ставке. При превышении лимита, установленного в другой стране ЕС, придется зарегистрироваться к НДС в стране продажи и платить налог по местной ставке этой страны;

● вы продаете товар с чешского склада компаниям и ИП Европейского Союза. С первого дня успешной сделки нерезидент уже выступает плательщиком НДС по чешской ставке. Если покупатель плательщик НДС, то обязанность признать НДС переноситься на покупателя ЕС. И местом признания налога будет страна ЕС, где зарегистрирован покупатель. В том случае, если покупатель не является плательщиком НДС в своей стране, то продажа товара происходит с чешским НДС;

●вы продаете товар со склада ЕС (или другой страны, в которой вы не являетесь резидентом) гражданам ЕС. С первого дня успешной сделки нерезидент уже выступает плательщиком НДС по ставке страны, где размещен склад. При превышении лимита, установленного в другой стране, придется платить налог по местной ставке этой страны;

● вы продаете товар со склада ЕС (или другой страны, в которой вы не являетесь резидентом) компаниям и ИП Европейского Союза. С первого дня успешной сделки нерезидент выступает плательщиком НДС по ставке страны, где размещен склад. Если покупатель плательщик НДС, то продажа освобождена от НДС. В том случае, если покупатель не платит НДС, продажа товара происходит с чешским НДС;

● если при продаже товаров со склада другой страны ЕС гражданам Чехии для их личного потребления вы превышаете лимит в 1 140 000 чешских крон, вы становитесь плательщиком НДС с первой продажи в Чехию, с которой началось превышение лимита.

Как нерезиденту зарегистрироваться к НДС в Чехии

Юридическое лицо — нерезидент Чехии — должен подать заявление на регистрацию к НДС не позднее 15 дней с того момента, как он стал плательщиком НДС в Чехии (выше мы перечислили, в каких случаях нерезидент становится плательщиком НДС). Можно не дожидаться наступления крайнего срока регистрации, предписанного законом, и сделать это раньше по своей инициативе. Какие здесь плюсы? Вы будете освобождены от уплаты НДС при приобретении или перемещении товара на склад в Чехию из стран Европейского Союза.

Какие документы нужны для регистрации к НДС в Чехии:

● заявления на регистрацию к НДС в Чехии. Подается исключительно онлайн с помощью электронной подписи;

● анкета, где описывается род деятельности юридического лица, а также разъясняется причина регистрации к НДС;

●другие обязательные документы: выписка из торгового регистра компании и лицензия, которая позволяет вести предпринимательскую деятельность (оригинал или заверенная копия); информация о банковском счете юридического лица в виде копии договора с банком или выписки из банка; подтверждение о регистрации к НДС в других странах в оригинале или в виде заверенной копии;

Весь пакет документов необходимо подать в Налоговую службу Моравско-Силезского края ÚzP Ostrava I.

Как плательщику НДС в Чехии вести отчетность

Отчеты по НДС подаются ежемесячно не позже 25 числа следующего месяца, который идет за отчетным (в январе за декабрь, в феврале за январь и т.д.). Не подают отчеты только нерезиденты в случае нулевой ответственности. Это называется «нулевой отчет по НДС».

Каждый плательщик НДС может перейти на ежеквартальную систему отчета по НДС, если оборот его компании за год составляет от 10 000 000 крон. Для этого необходимо уведомить о своем желании налоговую инспекцию в начале года — до конца января.

Если у вас возникли вопросы по поводу особенностей ведения предпринимательской деятельности через площадки электронной торговли, отправьте письмо по адресу ucetnictvi@420on.cz или свяжитесь с нами с помощью формы обратной связи.