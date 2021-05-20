Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.5
USD
20.9
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04d 14 °C
Обзор СМИ Чехии 20.05.2021: чудо-рыба, бум солнечных электростанций и проблемы с ваучерами в чешские санатории

Обзор СМИ Чехии 20.05.2021: чудо-рыба, бум солнечных электростанций и проблемы с ваучерами в чешские санатории

420on 119
Зачем в Южночешском университете разводят карпов, почему в Чехии наблюдается бум солнечных электростанций, будут ли санатории принимать гостей с ваучерами от Минздрава и кто будет выплачивать «альтернативные» алименты родителям-одиночкам? Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме эпидемии коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в четверг, 20 мая.
Обзор СМИ Чехии 20.05.2021: чудо-рыба, бум солнечных электростанций и проблемы с ваучерами в чешские санатории

E15

В понедельник экономическая газета E15 пишет об университетских исследованиях и их применении на практике. Университеты занимаются предпринимательской деятельностью, реализуя эти проекты. Например, факультет рыболовства и водосбережения Южночешского университета начал разведение особого карпа с повышенным содержанием омега-3 жирных кислот. Эти жирные кислоты полезны для человеческого организма, поэтому рыба, которую разводит университет, пользуется спросом. Факультет продает карпа в торговых сетях и в собственном магазине.

Карп ничем не отличается от любого другого карпа. Разница заключается в корме, благодаря которому в рыбе становится больше жирных кислот омега-3. Институт клинической и экспериментальной медицины несколько лет сотрудничал с факультетом в рамках этого исследования. Помимо зерна, рыба получает еще рапсовое и льняное масло, пишет E15.

Ekonom

Чехия переживает бум домашних солнечных электростанций. Это заголовок еженедельника «Эконом». Издание пишет, что увеличение спроса связано с падением цен на технологии. По данным Solar Association, в прошлом году чехи установили около 6300 новых солнечных электростанций. Подавляющее большинство из них — почти 5000 — приходилось на фотоэлектрические установки на крышах частных домов.

Общая мощность всех этих небольших солнечных электростанций составляет около 22,5 мегаватт, что почти вдвое больше, чем в 2019 году. Как уже было сказано, цена на технологии упала. За последние десять лет общая стоимость производства электроэнергии, полученной таким образом, снизилась до одной десятой первоначальной стоимости. А интерес к солнечной энергии растет из-за требований законодательства.

Hospodářské noviny

Большие санатории (lázně), вероятно, откажутся от обслуживания медиков, которые захотят использовать свой ваучер на восемь тысяч крон от Министерства здравоохранения Чехии. Об этом пишет издание Hospodářské noviny. Выяснилось, что государство не будет компенсировать ваучеры санаториям, таким как Франтишковы Лазне или Лугачовице, поскольку многие из санаторно-курортных центров уже исчерпали лимиты государственной поддержки. 

Согласно европейским правилам, помощь одной компании в течение трех лет не может превышать сумму в 45 миллионов крон. В этот лимит входят и субсидии в рамках компенсационных программ Covid gastro или Covid ubytování, которые санатории уже используют. Кроме того, при расчете суммы выданных субсидий Министерство регионального развития учитывает купоны, которые были выпущены в прошлом году для поддержки санаториев. Речь идет о 200 000 купонов на 4 000 крон каждый. Люди могли скачать их в Интернете. Некоторым курортам пришлось перестать принимать купоны в конце прошлого года.

Mf Dnes

В статье «Mf Dnes» говорится о так называемых «альтернативных» алиментах (náhradní výživné). С июля родители-одиночки смогут подать заявление на их получение. По данным издания, в итоге алименты получат около 24 тысяч детей. Если служба по трудоустройству одобрит пособие, штат выплатит всем заявителям причитающиеся алименты, а затем будет взыскивать сумму с другого родителя, который уклонялся от уплаты. Чтобы получить пособие, заявитель должен доказать, что он активно пытался решить проблему самостоятельно.

При подаче заявления бюро по трудоустройству потребует доказательства того, что родитель-одиночка подал ходатайство об исполнительном производстве или что дело рассматривается в суде. У родителя должно быть окончательное решение по сумме алиментов, то есть решение суда, сколько денег другой родитель обязан выплатить детям. При необходимости родитель-одиночка может подавать заявление на náhradní výživné каждые четыре месяца. 

Forbes

Чешский Forbes пишет о проблемах со здоровьем после коронавируса. Издание ссылается на исследования, которые подтверждают, что у людей, перенесших заболевание, возникают психические проблемы — с ними сталкивается до 20% пациентов. Ученые из Оксфордского университета выяснили, что каждый третий пациент страдает от этих недугов даже через шесть месяцев после положительного результата теста. Чаще всего люди испытывают тревогу, которая сопровождается бессонницей, а изменение цикла сна, в свою очередь, тесно связано с психическим здоровьем.

Некоторые ученые придерживаются другой позиции. Они считают, что многие люди страдали от депрессии и бессонницы еще до пандемии, вирус повлиял на психическое состояние этих пациентов, но не стал причиной появления проблем. 

 


 

Рассказать всем:
Темы
сми Чехия Прага коронавирус пандемия алименты законы курорт энергетика
Читайте
по теме 
Обзор СМИ Чехии 19.05.21: повышенная нагрузка в школах, увеличение числа случаев рака простаты и бесплатные ПЦР-тесты
19.05.2021 19:23 Общество
Обзор СМИ Чехии 19.05.21: повышенная нагрузка в школах, увеличение числа случаев рака простаты и бесплатные ПЦР-тесты
2520
Обзор СМИ Чехии 18.05.21: отмена летних туров, деньги ЕС для чешской армии и цифровой шантаж
18.05.2021 11:54 Политика
Обзор СМИ Чехии 18.05.21: отмена летних туров, деньги ЕС для чешской армии и цифровой шантаж
1972
Обзор СМИ Чехии 17.05.21: нехватка сотрудников в ресторанах, рост цен на сырье и вакцинация иностранцев от covid-19
17.05.2021 15:29 Общество
Обзор СМИ Чехии 17.05.21: нехватка сотрудников в ресторанах, рост цен на сырье и вакцинация иностранцев от covid-19
2598
Обзор СМИ Чехии: школы, стартапы, пластическая хирургия и цены на туалетную бумагу
13.05.2021 14:13 Общество
Обзор СМИ Чехии: школы, стартапы, пластическая хирургия и цены на туалетную бумагу
1438
Последние новости:
20
мая
Сын одного из погибших в Врбетице обвинил президента Чехии Милоша Земана во лжи
20.05.2021 14:00 Политика
Сын одного из погибших в Врбетице обвинил президента Чехии Милоша Земана во лжи
338
Президент Милош Земан неожиданно встретился с премьер-министром Андреем Бабишем в Пражском Граде
20.05.2021 13:57 Политика
Президент Милош Земан неожиданно встретился с премьер-министром Андреем Бабишем в Пражском Граде
302
Измученные мигранты просили помощи у жителей домов в Среднечешском крае
20.05.2021 12:54 Общество
Измученные мигранты просили помощи у жителей домов в Среднечешском крае
818
Из центра Праги исчезнут летние террасы
20.05.2021 09:58 Общество
Из центра Праги исчезнут летние террасы
1818
Первый трамвай в новом дизайне выехал на улицы Праги
20.05.2021 09:55 Общество
Первый трамвай в новом дизайне выехал на улицы Праги
1025
19
мая
«Чехия должна решить эту проблему». Европарламент снова занимается делом о конфликте интересов Андрея Бабиша
19.05.2021 20:27 Политика
«Чехия должна решить эту проблему». Европарламент снова занимается делом о конфликте интересов Андрея Бабиша
1904
Обзор СМИ Чехии 19.05.21: повышенная нагрузка в школах, увеличение числа случаев рака простаты и бесплатные ПЦР-тесты
19.05.2021 19:23 Общество
Обзор СМИ Чехии 19.05.21: повышенная нагрузка в школах, увеличение числа случаев рака простаты и бесплатные ПЦР-тесты
2520
Сербия подарит Чехии 100 тысяч доз вакцины Pfizer
19.05.2021 16:35 Экономика
Сербия подарит Чехии 100 тысяч доз вакцины Pfizer
908
Член Сената Чехии обвинил Гамачека во лжи по поводу поездки в Москву
19.05.2021 16:13 Политика
Член Сената Чехии обвинил Гамачека во лжи по поводу поездки в Москву
1150
Синоптики рассказали о погоде в мае-июне в Чехии
19.05.2021 15:53 Общество
Синоптики рассказали о погоде в мае-июне в Чехии
3112


Мобильная версия