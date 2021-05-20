Обзор СМИ Чехии 20.05.2021: чудо-рыба, бум солнечных электростанций и проблемы с ваучерами в чешские санатории

Зачем в Южночешском университете разводят карпов, почему в Чехии наблюдается бум солнечных электростанций, будут ли санатории принимать гостей с ваучерами от Минздрава и кто будет выплачивать «альтернативные» алименты родителям-одиночкам? Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме эпидемии коронавируса и вакцинации, пишут крупные издания Чехии в четверг, 20 мая.

E15

В понедельник экономическая газета E15 пишет об университетских исследованиях и их применении на практике. Университеты занимаются предпринимательской деятельностью, реализуя эти проекты. Например, факультет рыболовства и водосбережения Южночешского университета начал разведение особого карпа с повышенным содержанием омега-3 жирных кислот. Эти жирные кислоты полезны для человеческого организма, поэтому рыба, которую разводит университет, пользуется спросом. Факультет продает карпа в торговых сетях и в собственном магазине.

Карп ничем не отличается от любого другого карпа. Разница заключается в корме, благодаря которому в рыбе становится больше жирных кислот омега-3. Институт клинической и экспериментальной медицины несколько лет сотрудничал с факультетом в рамках этого исследования. Помимо зерна, рыба получает еще рапсовое и льняное масло, пишет E15.

Ekonom

Чехия переживает бум домашних солнечных электростанций. Это заголовок еженедельника «Эконом». Издание пишет, что увеличение спроса связано с падением цен на технологии. По данным Solar Association, в прошлом году чехи установили около 6300 новых солнечных электростанций. Подавляющее большинство из них — почти 5000 — приходилось на фотоэлектрические установки на крышах частных домов.

Общая мощность всех этих небольших солнечных электростанций составляет около 22,5 мегаватт, что почти вдвое больше, чем в 2019 году. Как уже было сказано, цена на технологии упала. За последние десять лет общая стоимость производства электроэнергии, полученной таким образом, снизилась до одной десятой первоначальной стоимости. А интерес к солнечной энергии растет из-за требований законодательства.

Hospodářské noviny

Большие санатории (lázně), вероятно, откажутся от обслуживания медиков, которые захотят использовать свой ваучер на восемь тысяч крон от Министерства здравоохранения Чехии. Об этом пишет издание Hospodářské noviny. Выяснилось, что государство не будет компенсировать ваучеры санаториям, таким как Франтишковы Лазне или Лугачовице, поскольку многие из санаторно-курортных центров уже исчерпали лимиты государственной поддержки.

Согласно европейским правилам, помощь одной компании в течение трех лет не может превышать сумму в 45 миллионов крон. В этот лимит входят и субсидии в рамках компенсационных программ Covid gastro или Covid ubytování, которые санатории уже используют. Кроме того, при расчете суммы выданных субсидий Министерство регионального развития учитывает купоны, которые были выпущены в прошлом году для поддержки санаториев. Речь идет о 200 000 купонов на 4 000 крон каждый. Люди могли скачать их в Интернете. Некоторым курортам пришлось перестать принимать купоны в конце прошлого года.

Mf Dnes

В статье «Mf Dnes» говорится о так называемых «альтернативных» алиментах (náhradní výživné). С июля родители-одиночки смогут подать заявление на их получение. По данным издания, в итоге алименты получат около 24 тысяч детей. Если служба по трудоустройству одобрит пособие, штат выплатит всем заявителям причитающиеся алименты, а затем будет взыскивать сумму с другого родителя, который уклонялся от уплаты. Чтобы получить пособие, заявитель должен доказать, что он активно пытался решить проблему самостоятельно.

При подаче заявления бюро по трудоустройству потребует доказательства того, что родитель-одиночка подал ходатайство об исполнительном производстве или что дело рассматривается в суде. У родителя должно быть окончательное решение по сумме алиментов, то есть решение суда, сколько денег другой родитель обязан выплатить детям. При необходимости родитель-одиночка может подавать заявление на náhradní výživné каждые четыре месяца.

Forbes

Чешский Forbes пишет о проблемах со здоровьем после коронавируса. Издание ссылается на исследования, которые подтверждают, что у людей, перенесших заболевание, возникают психические проблемы — с ними сталкивается до 20% пациентов. Ученые из Оксфордского университета выяснили, что каждый третий пациент страдает от этих недугов даже через шесть месяцев после положительного результата теста. Чаще всего люди испытывают тревогу, которая сопровождается бессонницей, а изменение цикла сна, в свою очередь, тесно связано с психическим здоровьем.

Некоторые ученые придерживаются другой позиции. Они считают, что многие люди страдали от депрессии и бессонницы еще до пандемии, вирус повлиял на психическое состояние этих пациентов, но не стал причиной появления проблем.



