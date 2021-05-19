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Сербия подарит Чехии 100 тысяч доз вакцины Pfizer

Сербия подарит Чехии 100 тысяч доз вакцины Pfizer

420on.cz 169
Сербия готова передать Чешской Республике 100 000 доз вакцины против covid-19 от компаний Pfizer/BioNTech. Об этом после сегодняшней встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил премьер-министр Андрей Бабиш.
Сербия подарит Чехии 100 тысяч доз вакцины Pfizer

Темпы вакцинации в Чехии продолжают замедляться по сравнению с прошлой неделей. Во вторник, 18 мая, врачи ввели 78 317 доз вакцины, что почти на 3500 меньше, чем неделю назад. Аналогичное замедление наблюдалось в понедельник. По данным на 18 мая в общей сложности в Чехии использовано 4,3 миллиона доз вакцины. Свыше 1,1 миллиона человек привиты полностью.

Сервер Seznam Zprávy сообщил, что ни одна из вакцин, обещанных Словенией, Австрией и Венгрией в апреле, еще не поступила в Чехию. Эти страны планировали передать Чехии около 80 000 доз препаратов, однако поставки были отложены и ожидаются в конце июня. Во время своего визита в Чешскую Республику в апреле премьер-министр Словакии Эдуард Хегер также пообещал передать республике 10 000 доз вакцины от компании Moderna.

Во время своего визита в Белград премьер-министр Чехии отметил, что в Сербии граждане могут выбирать, какой вакциной делать прививки. Сербия использует препарат компаний Pfizer и BioNTech, российский Sputnik V и вакцину ​​китайской компании Sinopharm. В Чехии сейчас делают прививки вакцинами Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
вакцинация Сербия Чехия прививки Андрей Бабиш
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