Правительство Чехии отказалось от услуг экспертов по эпидемии MeSES

Один из членов группы MeSES, социолог Мартин Бухтик написал в Твиттере, что узнал о роспуске группы после телефонного звонка заместителя министра здравоохранения. Официальную причину роспуска MeSES правительство экспертам не сообщило.
17 мая главный эпидемиолог IKEM и председатель группы MeSES Петр Смейкал заявил в интервью изданию Novinky, что Чехия не справилась с эпидемией. Это противоречило утверждениям премьер-министра Андрея Бабиша, который считает, что правительство с эпидемией справилось, несмотря на то, что в республике скончались 30000 человек, инфицированных covid-19. В интервью Смейкал также раскритиковал бездействие некоторых государственных органов и объяснил, почему правительство перестало придерживаться мнения экспертов.
«Мне кажется, что они внезапно осознали, что на самом деле не Междисциплинарная группа по эпидемиям должна контролировать снятие ограничений, а структуры Минздрава или Государственного института здравоохранения», — сказал он.
Группа MeSES в том числе критиковала планы правительства по быстрому снятию ограничений, что не соответствовало ранее принятой стратегии.
Другой член группы, Ян Кулвейт, который моделирует развитие эпидемий в Оксфордском университете, напомнил, что правительство начало прислушиваться к экспертам только тогда, когда число погибших было чрезвычайно высоким.
Среди министров нет однозначного мнения о роспуске MeSES. Министр образования Роберт Плага сожалеет о прекращении сотрудничества с экспертами. «Я хотел бы поблагодарить всех членов группы MeSES за сотрудничество, опыт и поддержку на основе данных, которых здесь не хватало и, к сожалению, теперь будет опять не хватать», — написал Плага в Твиттере.
MeSES была создана в середине марта этого года в качестве экспертно-консультативного органа при Министерстве здравоохранения в связи со стремительным распространением нового типа коронавируса. Помимо эпидемиологов, в состав группы входят специалисты в области экономики, социологии и права.
Критиков раздражало, что MeSES не несет юридической, экономической или политической ответственности за свои рекомендации по борьбе с эпидемией.
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Источник: novinky.cz