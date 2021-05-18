Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.43
USD
20.83
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04d 16 °C
Чешские железные дороги начинают возвращать отмененные из-за COVID-19 маршруты в Европу

Чешские железные дороги начинают возвращать отмененные из-за COVID-19 маршруты в Европу

420on.cz 522
В июне Чешские железные дороги возобновят сообщение с крупными городами в Чехии и других странах. Больше поездов будет курсировать в Польшу, Венгрию, Германию и Словакию. Будут восстановлены некоторые ночные маршруты. Работу в полном объеме постепенно возобновят и другие чешские перевозчики, например RegioJet.
Чешские железные дороги начинают возвращать отмененные из-за COVID-19 маршруты в Европу

Чешские железные дороги начали возобновлять маршруты, закрытые или ограниченные во время эпидемии коронавируса, уже в апреле. Чаще стали ходить поезда из Праги в Остраву, Пухов, Хеб, Ческе Будейовице и Дечин. С 20 мая скоростные поезда начали курсировать из Праги в Вену, Градец-Кралове или Хеб по обычному расписанию. 

Дальнейшее увеличение числа маршрутов запланировано на июнь. Поезда EC Metropolitan, которые сейчас  ходят по сокращенному маршруту Прага-Штурово, снова отправятся в Будапешт. Также будет усилено сообщение между Прагой и Варшавой — здесь вновь будут курсировать два экспресс-поезда каждый день. С начала июня между Прагой и Цюрихом возобновится ночное железнодорожное сообщение.

В июле жители Чехии смогут отправиться в Словакию по маршруту Прага – Кошице и Прага – Гуменне, ночной маршрут будет открыт в Варшаву. 

В связи с постепенным улучшением эпидемиологической ситуации и ослаблением некоторых государственных мер RegioJet вернулся к обычному расписанию поездов на маршрутах Прага-Острава-Кошице и Прага-Брно-Братислава/Вена. В выходные  также открылось ночное сообщение из Праги в Кошице. 

В конце мая RegioJet впервые в этом году отправит поезда в Хорватию — продано уже 25000 билетов.  С 13 июня поезда Regiojet будут ездить в Будапешт.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
поезда Чешские железные дороги Чехия коронавирус транспорт Туризм
Читайте
по теме 
В районе Дечин загорелся поезд
16.01.2021 09:59 Общество
В районе Дечин загорелся поезд
1834
Поезд сбил человека на Праге 9
12.01.2021 08:31 Общество
Поезд сбил человека на Праге 9
2699
В Пльзеньском крае скоростной поезд сбил 11-летнюю девочку
04.12.2020 09:51 Общество
В Пльзеньском крае скоростной поезд сбил 11-летнюю девочку
3426
В Чехии возле Домажлиц поезд столкнулся с техническим составом, ранены более 20 человек
09.09.2020 08:59 Общество
В Чехии возле Домажлиц поезд столкнулся с техническим составом, ранены более 20 человек
2519
Последние новости:
18
мая
Непростая история памятника Яну Гусу на Староместской площади
18.05.2021 15:29 Культура
Непростая история памятника Яну Гусу на Староместской площади
92
Полиция задержала преступников, ограбивших сокровищницу в Дрездене
18.05.2021 13:09 Общество
Полиция задержала преступников, ограбивших сокровищницу в Дрездене
707
Обзор СМИ Чехии 18.05.21: отмена летних туров, деньги ЕС для чешской армии и цифровой шантаж
18.05.2021 11:54 Политика
Обзор СМИ Чехии 18.05.21: отмена летних туров, деньги ЕС для чешской армии и цифровой шантаж
897
Рестораны Чехии сообщили о повышении цен на еду и напитки
18.05.2021 11:09 Экономика
Рестораны Чехии сообщили о повышении цен на еду и напитки
1317
Минздрав Чехии отменил масочный режим в салонах красоты и спортзалах
18.05.2021 09:03 Общество
Минздрав Чехии отменил масочный режим в салонах красоты и спортзалах
1531
17
мая
24 мая в Чехии откроются отели, кинотеатры и все учебные заведения
17.05.2021 19:50 Экономика
24 мая в Чехии откроются отели, кинотеатры и все учебные заведения
2838
Полиция Чехии расследует поездку Гамачека в Москву как угрозу информационной безопасности и злоупотребление властью
17.05.2021 19:27 Общество
Полиция Чехии расследует поездку Гамачека в Москву как угрозу информационной безопасности и злоупотребление властью
1329
Кровавая драка в центре Праги: полиция обвинила иностранца в покушении на убийство
17.05.2021 17:34 Общество
Кровавая драка в центре Праги: полиция обвинила иностранца в покушении на убийство
4062
Угроза наводнения миновала: набережные Праги вновь открылись
17.05.2021 16:21 Общество
Угроза наводнения миновала: набережные Праги вновь открылись
677
Обзор СМИ Чехии 17.05.21: нехватка сотрудников в ресторанах, рост цен на сырье и вакцинация иностранцев от covid-19
17.05.2021 15:29 Общество
Обзор СМИ Чехии 17.05.21: нехватка сотрудников в ресторанах, рост цен на сырье и вакцинация иностранцев от covid-19
2068


Мобильная версия