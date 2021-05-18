Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.43
USD
20.83
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04d 16 °C
Рестораны Чехии сообщили о повышении цен на еду и напитки

Рестораны Чехии сообщили о повышении цен на еду и напитки

420on.cz 1317
Летние террасы ресторанов в Чехии открылись 17 мая. Напитки и еда в заведениях подорожали в среднем на 10%. Ожидается, что цены продолжат расти.
Фото: pixabay
Рестораны Чехии сообщили о повышении цен на еду и напитки

Минздрав Чехии ввел ограничения на работу ресторанов и кафе. С 17 мая, чтобы пообедать в заведении, клиенты должны иметь с собой подтверждение об отрицательном результате теста на коронавирус. Персонал не будет контролировать наличие справок, но полиция и представители гигиенических станций могут прийти с проверкой. Кроме того, за одним столом могут собираться максимум 4 человека, исключения действуют для членов одной семьи.

Рестораторы относятся к правилам скептически. «Я не знаю, как проверить, что за столом сидят люди из одной семьи. Я уже подшучивал под постоянными посетителями и просил их принести генеалогическое древо», — рассказал Иржи Бржезина, управляющий рестораном в Карловых Варах.

Владельцы заведений не проверяют у посетителей тесты на коронавирус, подтверждение о перенесенном заболевании covid-19 или вакцинации. «Некоторые приходят и показывают  тесты самостоятельно. Но нам это не нужно», — сказала Вероника Рашикова, владелец пиццерии. Она также призналась, что в мае ресторан будет вынужден поднять цены на еду и напитки.

Из-за длительного запрета на работу рестораны понесли большие убытки. Эпидемические требования также вынуждают владельцев заведений вкладывать дополнительные деньги в обеспечение безопасности — они должны покупать дезинфекторы, респираторы для персонала и т.д. Растут и цены на продукты. Эти факторы отразились на меню — все рестораны планируют поднять или уже подняли цены на 5% – 10%. 

«Наши затраты постоянно растут. Поэтому сейчас мы повысим цены на еду на 10%, осенью — еще на 10% или 20%. Пиво, вероятно, не подорожает до осени. Цена на другие напитки вырастут в среднем на пять крон», — сказала директор пивоварни в городе Пльзень Мартина Колерова.

Открытие террас в Праге прошло спокойно, вероятно, из-за плохой погоды. Столики пустовали даже в обеденное время, в рестораны пришли в основном постоянные клиенты. По словам сотрудников заведений, проверок пока не было. 

 

Смотрите новый выпуск  «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
рестораны Чехия Прага коронавирус
Читайте
по теме 
24 мая в Чехии откроются отели, кинотеатры и все учебные заведения
17.05.2021 19:50 Экономика
24 мая в Чехии откроются отели, кинотеатры и все учебные заведения
2838
Карел Гавличек сказал, когда в Чехии полностью откроются рестораны
17.05.2021 15:20 Общество
Карел Гавличек сказал, когда в Чехии полностью откроются рестораны
2124
Тесты на covid-19 в ресторанах Чехии будет проверять полиция и служба гигиены
14.05.2021 17:20 Общество
Тесты на covid-19 в ресторанах Чехии будет проверять полиция и служба гигиены
5244
Гигиенисты и рестораторы Чехии договорились: у гостей тесты на covid проверять не будут
13.05.2021 09:26 Общество
Гигиенисты и рестораторы Чехии договорились: у гостей тесты на covid проверять не будут
3710
Последние новости:
18
мая
Непростая история памятника Яну Гусу на Староместской площади
18.05.2021 15:29 Культура
Непростая история памятника Яну Гусу на Староместской площади
92
Чешские железные дороги начинают возвращать отмененные из-за COVID-19 маршруты в Европу
18.05.2021 13:53 Экономика
Чешские железные дороги начинают возвращать отмененные из-за COVID-19 маршруты в Европу
522
Полиция задержала преступников, ограбивших сокровищницу в Дрездене
18.05.2021 13:09 Общество
Полиция задержала преступников, ограбивших сокровищницу в Дрездене
707
Обзор СМИ Чехии 18.05.21: отмена летних туров, деньги ЕС для чешской армии и цифровой шантаж
18.05.2021 11:54 Политика
Обзор СМИ Чехии 18.05.21: отмена летних туров, деньги ЕС для чешской армии и цифровой шантаж
897
Минздрав Чехии отменил масочный режим в салонах красоты и спортзалах
18.05.2021 09:03 Общество
Минздрав Чехии отменил масочный режим в салонах красоты и спортзалах
1531
17
мая
24 мая в Чехии откроются отели, кинотеатры и все учебные заведения
17.05.2021 19:50 Экономика
24 мая в Чехии откроются отели, кинотеатры и все учебные заведения
2838
Полиция Чехии расследует поездку Гамачека в Москву как угрозу информационной безопасности и злоупотребление властью
17.05.2021 19:27 Общество
Полиция Чехии расследует поездку Гамачека в Москву как угрозу информационной безопасности и злоупотребление властью
1329
Кровавая драка в центре Праги: полиция обвинила иностранца в покушении на убийство
17.05.2021 17:34 Общество
Кровавая драка в центре Праги: полиция обвинила иностранца в покушении на убийство
4062
Угроза наводнения миновала: набережные Праги вновь открылись
17.05.2021 16:21 Общество
Угроза наводнения миновала: набережные Праги вновь открылись
677
Обзор СМИ Чехии 17.05.21: нехватка сотрудников в ресторанах, рост цен на сырье и вакцинация иностранцев от covid-19
17.05.2021 15:29 Общество
Обзор СМИ Чехии 17.05.21: нехватка сотрудников в ресторанах, рост цен на сырье и вакцинация иностранцев от covid-19
2068


Мобильная версия