Рестораны Чехии сообщили о повышении цен на еду и напитки

Летние террасы ресторанов в Чехии открылись 17 мая. Напитки и еда в заведениях подорожали в среднем на 10%. Ожидается, что цены продолжат расти.

Фото: pixabay

Минздрав Чехии ввел ограничения на работу ресторанов и кафе. С 17 мая, чтобы пообедать в заведении, клиенты должны иметь с собой подтверждение об отрицательном результате теста на коронавирус. Персонал не будет контролировать наличие справок, но полиция и представители гигиенических станций могут прийти с проверкой. Кроме того, за одним столом могут собираться максимум 4 человека, исключения действуют для членов одной семьи.

Рестораторы относятся к правилам скептически. «Я не знаю, как проверить, что за столом сидят люди из одной семьи. Я уже подшучивал под постоянными посетителями и просил их принести генеалогическое древо», — рассказал Иржи Бржезина, управляющий рестораном в Карловых Варах.

Владельцы заведений не проверяют у посетителей тесты на коронавирус, подтверждение о перенесенном заболевании covid-19 или вакцинации. «Некоторые приходят и показывают тесты самостоятельно. Но нам это не нужно», — сказала Вероника Рашикова, владелец пиццерии. Она также призналась, что в мае ресторан будет вынужден поднять цены на еду и напитки.

Из-за длительного запрета на работу рестораны понесли большие убытки. Эпидемические требования также вынуждают владельцев заведений вкладывать дополнительные деньги в обеспечение безопасности — они должны покупать дезинфекторы, респираторы для персонала и т.д. Растут и цены на продукты. Эти факторы отразились на меню — все рестораны планируют поднять или уже подняли цены на 5% – 10%.

«Наши затраты постоянно растут. Поэтому сейчас мы повысим цены на еду на 10%, осенью — еще на 10% или 20%. Пиво, вероятно, не подорожает до осени. Цена на другие напитки вырастут в среднем на пять крон», — сказала директор пивоварни в городе Пльзень Мартина Колерова.

Открытие террас в Праге прошло спокойно, вероятно, из-за плохой погоды. Столики пустовали даже в обеденное время, в рестораны пришли в основном постоянные клиенты. По словам сотрудников заведений, проверок пока не было.

Смотрите новый выпуск «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Источник: novinky.cz