Бабиш призвал людей 40+ «атаковать» портал регистрации на вакцинацию от covid-19. Сайт упал сразу после запуска

Жители Чешской Республики старше 40 лет, заинтересованные в вакцинации, в ночь на понедельник столкнулись с техническими проблемами на сайте. Веб-браузеры сообщили, что страница регистрационной формы не существует.

Согласно ČTK, примерно 50-минутное отключение системы произошло одновременно с открытием регистрации для возрастной группы 40+. В то же время премьер-министр Андрея Бабиша в своем аккаунте в Твиттер буквально побуждал людей в возрасте от 40 «атаковать» сайт и записываться на прививки.

«Если вам 40 с лишним, запишитесь на вакцинацию прямо сейчас. Вы — сильная группа», — призвал Бабиш одновременно с «падением» системы.

Tak to my bychom s manželem rádi. Ale máte to rozbitý a tak tu bdime vsichni 40 úplně zbytečně...víte co, nechte si ty rady od cesty...a jděte radši od válu. pic.twitter.com/0Fqf7B4ncQ