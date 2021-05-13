Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.56
USD
21.18
RUB
0.28
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
10d 10 °C
За все посылки из третьих стран в Чехию придется платить НДС

За все посылки из третьих стран в Чехию придется платить НДС

420on.cz 913
С июля 2021 года число посылок, подлежащих таможенному оформлению, утроится. В силу вступят новые правила, согласно которым на все посылки из «третьих» стран (кроме ЕС) нужно будет заполнять таможенную декларацию. Раньше это касалось только отправлений дороже 22 евро.
За все посылки из третьих стран в Чехию придется платить НДС

Количество почтовых отправлений из стран за пределами ЕС, подлежащих таможенному оформлению, с июля увеличится в три раза. Причина — новые правила Евросоюза, согласно которым НДС необходимо платить даже за отправления стоимостью до 22 евро. Новые правила будут применяться и к посылкам из Великобритании, которая после Brexit попала в категорию так называемых «третьих стран».

В прошлом году таможенную процедуру прошли около 18 миллионов почтовых отправлений, годом ранее — 28 миллионов. Число посылок заметно сократилось из-за пандемии коронавируса. 

Сейчас посылки проходят простую таможенную процедуру, оформлением занимается почтовый оператор или перевозчик. Клиенту практически ничего не нужно делать — заказанный товар доставляется ему напрямую почтовым оператором или курьерской службой. С июля 2021 года получатель обязан будет подать электронную таможенную декларацию. 

Таможенная администрация создала приложение eCeP, которое позволяет оформлять электронные таможенные декларации на отправления стоимостью до 150 евро.

«Мы доставим посылку из третьей страны, подготовим все необходимые таможенные документы и передадим посылку адресату. Изменения в НДС не чешское изобретение, это решение Союза. Мы готовы помочь нашим клиентам с таможенными процедурами, чтобы уменьшить объем бумажной работы из-за налоговых изменений», — сказал Роман Кнап, генеральный директор Чешской почты.

Стоимость оформления таможенных документов сотрудниками Чешской почты составит 150 крон. Если гражданин решит самостоятельно подать электронную таможенную декларацию через приложение eCeP, он должен заранее идентифицировать себя в цифровой форме, чтобы таможенные органы знали, кому они начисляют НДС.

По новым правилам, от НДС освобождены подарки на общую сумму не более 45 евро. Однако даже для этих посылок нужно будет заполнить электронную таможенную декларацию.

В связи с ожидаемым ростом количества посылок Чешская почта открыла новый филиал в Праге для обработки иностранных отправлений, который находится в районе Штербохолы. 

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Чешская почта ндс таможня Чехия
Читайте
по теме 
Вице-премьер Чехии уволил чиновника, который рассказал о его планах купить вакцину Спутник V
07.05.2021 15:30 Экономика
Вице-премьер Чехии уволил чиновника, который рассказал о его планах купить вакцину Спутник V
2004
Перепись населения и жилищного фонда 2021 в Чехии
15.02.2021 13:08 Экономика
Перепись населения и жилищного фонда 2021 в Чехии
4655
Чешская почта сократит более двух тысяч рабочих мест
23.11.2020 12:53 Экономика
Чешская почта сократит более двух тысяч рабочих мест
5158
Чешская почта заключила договор с Aliexpress — посылка будет доставлена ​​в течение 10 дней
10.11.2020 11:04 Общество
Чешская почта заключила договор с Aliexpress — посылка будет доставлена ​​в течение 10 дней
8073
Последние новости:
13
мая
В Чехии 6 человек осуждены за участие в демонстрации против ограничений по COVID-19
13.05.2021 17:51 Общество
В Чехии 6 человек осуждены за участие в демонстрации против ограничений по COVID-19
37
В Чехии с 16 мая начинается запись на вакцинацию от COVID-19 лиц старше 40 лет
13.05.2021 14:34 Общество
В Чехии с 16 мая начинается запись на вакцинацию от COVID-19 лиц старше 40 лет
415
Обзор СМИ Чехии: школы, стартапы, пластическая хирургия и цены на туалетную бумагу
13.05.2021 14:13 Общество
Обзор СМИ Чехии: школы, стартапы, пластическая хирургия и цены на туалетную бумагу
442
Бизнес в Чехии на подъеме: 11 тысяч новых компаний за четыре месяца эпидемии
13.05.2021 13:44 Экономика
Бизнес в Чехии на подъеме: 11 тысяч новых компаний за четыре месяца эпидемии
388
Образование в Чехии: где учиться на маркетолога
13.05.2021 10:16 Общество
Образование в Чехии: где учиться на маркетолога
401
Гигиенисты и рестораторы Чехии договорились: у гостей тесты на covid проверять не будут
13.05.2021 09:26 Общество
Гигиенисты и рестораторы Чехии договорились: у гостей тесты на covid проверять не будут
2136
12
мая
Рестораны Чехии имеют право не обслуживать гостей без теста на covid-19
12.05.2021 20:47 Общество
Рестораны Чехии имеют право не обслуживать гостей без теста на covid-19
1524
Пьяный водитель напал на полицейских на Староместской площади в Праге
12.05.2021 18:02 Общество
Пьяный водитель напал на полицейских на Староместской площади в Праге
1450
За опоздание жительницу Брно сняли с учета в бюро труда. Суд на ее стороне
12.05.2021 16:34 Общество
За опоздание жительницу Брно сняли с учета в бюро труда. Суд на ее стороне
1395
В Опаве у семи человек обнаружили мутировавший штамм коронавируса
12.05.2021 15:02 Общество
В Опаве у семи человек обнаружили мутировавший штамм коронавируса
1474


Мобильная версия