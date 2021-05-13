За все посылки из третьих стран в Чехию придется платить НДС

С июля 2021 года число посылок, подлежащих таможенному оформлению, утроится. В силу вступят новые правила, согласно которым на все посылки из «третьих» стран (кроме ЕС) нужно будет заполнять таможенную декларацию. Раньше это касалось только отправлений дороже 22 евро.

Количество почтовых отправлений из стран за пределами ЕС, подлежащих таможенному оформлению, с июля увеличится в три раза. Причина — новые правила Евросоюза, согласно которым НДС необходимо платить даже за отправления стоимостью до 22 евро. Новые правила будут применяться и к посылкам из Великобритании, которая после Brexit попала в категорию так называемых «третьих стран».

В прошлом году таможенную процедуру прошли около 18 миллионов почтовых отправлений, годом ранее — 28 миллионов. Число посылок заметно сократилось из-за пандемии коронавируса.

Сейчас посылки проходят простую таможенную процедуру, оформлением занимается почтовый оператор или перевозчик. Клиенту практически ничего не нужно делать — заказанный товар доставляется ему напрямую почтовым оператором или курьерской службой. С июля 2021 года получатель обязан будет подать электронную таможенную декларацию.

Таможенная администрация создала приложение eCeP, которое позволяет оформлять электронные таможенные декларации на отправления стоимостью до 150 евро.

«Мы доставим посылку из третьей страны, подготовим все необходимые таможенные документы и передадим посылку адресату. Изменения в НДС не чешское изобретение, это решение Союза. Мы готовы помочь нашим клиентам с таможенными процедурами, чтобы уменьшить объем бумажной работы из-за налоговых изменений», — сказал Роман Кнап, генеральный директор Чешской почты.

Стоимость оформления таможенных документов сотрудниками Чешской почты составит 150 крон. Если гражданин решит самостоятельно подать электронную таможенную декларацию через приложение eCeP, он должен заранее идентифицировать себя в цифровой форме, чтобы таможенные органы знали, кому они начисляют НДС.

По новым правилам, от НДС освобождены подарки на общую сумму не более 45 евро. Однако даже для этих посылок нужно будет заполнить электронную таможенную декларацию.

В связи с ожидаемым ростом количества посылок Чешская почта открыла новый филиал в Праге для обработки иностранных отправлений, который находится в районе Штербохолы.

Источник: ceskatelevize.cz