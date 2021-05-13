Бизнес в Чехии на подъеме: 11 тысяч новых компаний за четыре месяца эпидемии

За первые четыре месяца 2021 года в Чехии стало на 10 744 новых компаний больше. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 17%. Предприниматели находят возможности для развития даже во время эпидемии коронавируса в стране.

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Чешская экономика начинает сложный путь восстановления после жесткого локдауна. Это повлияло на заинтересованность предпринимателей в открытии нового бизнеса.

В январе 2021 года в Чешской Республике предприниматели зарегистрировали 2451 новую компанию, что на 10% меньше, чем в 2020 году. Уже с февраля количество вновь созданных фирм стало расти: в этом месяце было открыто 2556 компаний. В марте бизнес открыли 3018 предпринимателей. Это рекордный показатель за последние четыре года.

В апреле в Чешской Республике появилось 2719 новых компаний — на 61% больше, чем в том же месяце прошлого года и на 13% больше, чем в апреле 2019 года.

В настоящее время в Чешской Республике насчитывается 524 716 фирм. 26 839 из них — акционерные общества, 497 877 — общества с ограниченной ответственностью.

Источник: idnes.cz