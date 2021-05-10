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В торговых центрах Чехии выстроились огромные очереди после снятия ограничений по covid-19

В торговых центрах Чехии выстроились огромные очереди после снятия ограничений по covid-19

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После четырехмесячного закрытия в Чехии возобновили работу все магазины. Некоторые жители республики взяли дополнительный выходной, чтобы отправиться за покупками. В крупных торговых центрах 10 мая выстроились длинные очереди.
Фото: Michaela Danelová
В торговых центрах Чехии выстроились огромные очереди после снятия ограничений по covid-19

Большая часть магазинов в Чехии открылась в понедельник утром спустя четыре месяца после введения правительственных мер, ограничивающих розничную торговлю.

Представители аутлета Fashion Arena в пражских Штербохолах сообщили, что уже с 10 часов утра перед магазинами начали выстраиваться очереди. За первые тридцать минут с момента открытия в торговый комплекс приехали 1300 посетителей.

«Утром интерес посетителей был достаточно высоким и приблизился к общей вместимости центра. В соответствии с постановлением правительства мы не можем запустить более 2 000 человек», — рассказал директор Fashion Outlet в Зноймо Ян Прохазка.

Интерес покупателей подогревался и многочисленными скидками, которые продавцы подготовили к старту продаж.

«Ситуация под контролем. Усилены меры безопасности, работает  автоматическая система, которая подсчитывает общее количество посетителей в центре. Мы ожидаем, что интерес будет постепенно снижаться в связи с тем, что австрийские покупатели по-прежнему пока не могут делать у нас покупки», — добавил Прохазка.

Экстремальное количество посетителей утром 10 мая зафиксировали и другие крупные торговые центры, в которые жители Чехии ездят за покупками всей семьей. Очереди образовались и перед магазином IKEA в пражских районах Зличин и Черный мост. 

 

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Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
магазины Чехия коронавирус
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