В торговых центрах Чехии выстроились огромные очереди после снятия ограничений по covid-19

Большая часть магазинов в Чехии открылась в понедельник утром спустя четыре месяца после введения правительственных мер, ограничивающих розничную торговлю.
Представители аутлета Fashion Arena в пражских Штербохолах сообщили, что уже с 10 часов утра перед магазинами начали выстраиваться очереди. За первые тридцать минут с момента открытия в торговый комплекс приехали 1300 посетителей.
«Утром интерес посетителей был достаточно высоким и приблизился к общей вместимости центра. В соответствии с постановлением правительства мы не можем запустить более 2 000 человек», — рассказал директор Fashion Outlet в Зноймо Ян Прохазка.
Интерес покупателей подогревался и многочисленными скидками, которые продавцы подготовили к старту продаж.
«Ситуация под контролем. Усилены меры безопасности, работает автоматическая система, которая подсчитывает общее количество посетителей в центре. Мы ожидаем, что интерес будет постепенно снижаться в связи с тем, что австрийские покупатели по-прежнему пока не могут делать у нас покупки», — добавил Прохазка.
Экстремальное количество посетителей утром 10 мая зафиксировали и другие крупные торговые центры, в которые жители Чехии ездят за покупками всей семьей. Очереди образовались и перед магазином IKEA в пражских районах Зличин и Черный мост.
Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале
Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook
Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram
Источник: seznamzpravy.cz