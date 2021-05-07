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Вице-премьер Чехии уволил чиновника, который рассказал о его планах купить вакцину Спутник V

Вице-премьер Чехии уволил чиновника, который рассказал о его планах купить вакцину Спутник V

420on 549
В пятницу, 7 мая, министр внутренних дел Ян Гамачек уволил своего коллегу по партии и губернатора Пардубицкого края Мартина Нетолицкого с должности члена наблюдательного совета «Чешской почты». Глава МВД сделал этот шаг после того, как стало известно, что именно с Нетолицки он говорил о поездке в Москву. Теперь пост займет член ODS и губернатор Южночешского края Мартин Куба.
Фото: vlada.cz
Вице-премьер Чехии уволил чиновника, который рассказал о его планах купить вакцину Спутник V

«В пятницу утром председатель Ассоциации регионов Мартин Куба позвонил мне и сказал, что в четверг вечером заместитель премьер-министра Гамачек позвонил ему и сообщил о планируемом переназначении, и спросил его, может ли он рассчитывать на него», — сказал Нетолицки изданию Novinky.

«Я пытался связаться с г-ном Гамачеком, но он не брал трубку и не отвечал. Я написал ему через социальные сети, поблагодарил его за сотрудничество и пожелал ему успехов. Он мне не ответил, но в Viber (приложение) я увидел, что он это читал», — добавил он.

Согласно неписаному правилу, на должность начальника почты Чехии назначается один из представителей Ассоциации регионов. Нетолицки был номинирован на пост председателя комиссии по государственному управлению и законодательству, которая входит в гражданско-административную повестку Министерства внутренних дел. 

Информацию о перестановках Ян Гамачек подтвердил. 

Напомним, что портал SeznamZprávy сначала сообщил о встрече Гамачека с коллегой по партии, на которой, вероятно, обсуждалась покупка вакцины Sputnik V. «Я спросил его об этом, и он сказал: я привезу миллион Спутников, у меня все устроено», — цитирует портал неназванного коллегу. Впоследствии сам Гамачек заявил, что речь, вероятно, идет о Нетолицки. 

«То, что там написано, правда. Остальное я комментировать не буду. Дело меня не касается, и за него должны отвечать другие», — сказал Нетолицки позже по поводу публикации. Таким образом, губернатор опроверг версию министра Гамачека о том, что планируемая поездка в Москву — только прикрытие перед публикацией «дела Врбетице».

Нетолицки подчеркнул, что автор статьи Янек Кроупа впервые позвонил ему в среду в 16:00, при этом первая статья о том, что Гамачек планирует обменять «дело Врбетице» на миллион вакцин Sputnik и саммит Байден-Путин в Праге, была опубликована во вторник.

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия вакцинация Чешская почта политика партии
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