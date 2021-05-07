Министр культуры рассказал, когда в Чехии начнут проходить массовые мероприятия

По словам министра культуры Любомира Заоралека, есть вероятность, что уже с 17 мая в Чехии будет разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе и в помещениях. Правительство Чешской Республики обсудит этот вопрос в понедельник.

Заоралек сообщил, что, вероятно, через 10 дней будут сняты ограничения по covid-19 на проведение культурных мероприятий. На открытом воздухе смогут одновременно собираться до 700 человек, в помещениях — до 400.

Еще через неделю лимит может вырасти до 1000 человек для уличных акций и до 500 для событий, которые проходят внутри зданий. «Все, конечно, в соответствии со строгими правилами гигиены — с использованием антигенных или ПЦР-тестов, с респираторами и т.п.», — написал министр в Twitter.

Об этом Заоралек заявил после встречи с министром здравоохранения Чехии Петром Аренбергером, главным гигиенистом Павлой Сврчиновой и представителями культурных организаций. Говорят, что они согласовали план снятия ограничений в культуре до сентября. Подробности станут известны в понедельник.

В последние дни Заоралек жаловался, что правительство в приоритетном порядке обсуждает снятие ограничений в спорте и других сферах, а культура уходит на второй план. Он критиковал, например, тот факт, что правительство предлагало использовать дорогостоящие ПЦР-тесты на культурных акциях, в то время как в других местах было разрешено показывать подтверждение о результатах антигенного тестирования, которое проводится бесплатно.