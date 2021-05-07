Крупные магазины в Чехии будут закрыты 8 мая

8 мая в Чехии отмечают День победы над фашизмом, поэтому в субботу будут закрыты все магазины площадью более 200 квадратных метров. Это один из семи государственных праздников, когда в стране действует запрет на розничные продажи.

Фото: Pixabay

Чешская торговая инспекция предупредила, что запрет распространяется и на окна выдачи, если площадь магазина превышает 200 м2. За нарушение закона грозит штраф в размере 1 миллиона крон.

8 мая в республике будут работать только магазины площадью менее 200м2, автозаправочные станции, аптеки, магазины в аэропортах и на вокзалах.

Ограничения на продажи в определенные праздничные дни в магазинах площадью более 200 квадратных метров применяются с конца 2016 года. Такие магазины должны оставаться закрытыми на Новый год, Пасхальный понедельник, 8 мая, 28 сентября, 28 октября и 25 и 26 декабря.

О измененном графике работы магазины обычно сообщают на своих сайтах, в социальных сетях или рекламных буклетах.

8 мая в Чехии отмечают День победы над фашизмом, поэтому в субботу будут закрыты все магазины площадью более 200 квадратных метров. Это один из семи государственных праздников, когда в стране действует запрет на розничные продажи.

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Источник: novinky.cz