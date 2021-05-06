Пассажиры через суд требуют деньги за авиабилеты у Czech Airlines

​В Чехии 2487 кредиторов подали иски в суд по делу о банкротстве Чешских авиалиний (ČSA). Большая часть из них — это пассажиры, которые требуют вернуть им деньги за несостоявшиеся авиарейсы. Ожидается, что в будущем число обращений за возвратом долга к авиаперевозчику вырастет в разы.

Фото: csa.cz

ČSA находится в состоянии банкротства с марта 2021 года. Причина — неоплаченная дебиторская задолженность, которая, по данным компании, составляет около 1,8 миллиарда крон. Из них 1 миллиард — долги по неоплаченным или неиспользованным билетам за отмененные рейсы.

Вместо аннулированных билетов пассажиры могут получить ваучер на другой авиарейс. Второй вариант — подать заявление в суд с требованием выплатить компенсацию. Такие же пути решения проблем предлагают и посредники, которые продавали билеты ČSA. По данным Student Agency, около 40% клиентов требуют компенсации по авиабилетам через агентство.

Иски многих пассажиров предъявляются коллективно через юридические фирмы. Услуги адвокатов стоят в среднем около 1000 крон. Клиентов интересует, смогут ли они получить 100% оплаченной стоимости билета. Однако, по словам юристов, это пока не ясно, поскольку ČSA не раскрыла размер своих активов.

ČSA продолжает совершать и планировать авиарейсы по различным направлениям, несмотря на объявление о банкротстве. Материнская компания Smartwings предлагает пострадавшим пассажирам ваучер в обмен на билеты за несостоявшиеся рейсы ČSA.

Напомним, что Чешские авиалинии, как и другие перевозчики, сильно пострадала от эпидемии коронавируса. В конце февраля компания объявила о банкротстве. Руководство авиаперевозчика заявило, что это один из этапов запланированной реорганизации. Суд рассмотрит все зарегистрированные иски кредиторов ČSA в июне. Сразу после этого должно состояться собрание кредиторов, где будет принято решение о дальнейшем развитии ситуации.

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Источник: ceskenoviny.cz