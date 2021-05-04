Вопрос-ответ по бухгалтерскому учету в Чехии. Часть 2

Финансовый консультант 420on Наталья Гапоненко подготовила ответы на вопросы читателей по бухгалтерскому учету. О том, могут ли OSVČ получать доход от клиентов из России и как вернуть неучтенные бонусы, читайте в этом материале.

1. Муж отработал только 5 месяцев в 2020 году. Přiznání k dani z příjmů f.o. делал Zaměstnavatel. По его словам, мужу ничего на возврат не положено. Я посчитала, что за счет Slevy na poplatníka он мог бы получить достаточно приличную сумму. Могу ли я подать за него Opravné přiznání? Вроде еще успеваем. И еще, может ли так быть, что работодатель присвоил себе эти деньги, с учетом того, что муж не имеет р/с и получает з/п наличными?

Скидку на подоходный налог физических лиц имеют право:

– все сотрудники работающие по найму;

– предприниматели;

– работающие студенты;

– лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, которые получают дополнительный доход;

– работающие пенсионеры.

И неважно, работал ли человек в течение всего года или имел доход только в течение нескольких календарных месяцев. Налоговая скидка всегда применяется в полном объеме.

Могу ли я подать за него Opravné přiznání? Следует уточнить у работодателя: действительно ли работодатель подал за вашего супруга отчет или речь идет о ročním zaúčtování? Годовую отчетность за физическое лицо работодатель подать не может. Скорее всего, работодатель провел зачет налогов в рамках ročního zaúčtování. В этом случае ваш супруг может подать отчетность с требованием вернуть часть уплаченного налога.

И еще, может ли так быть, что работодатель присвоил себе эти деньги, с учетом того, что муж не имеет р/с, и получает з/п наличными? Порядок выплаты заработной платы (наличными или на счет) на размер расчетов не влияет. И, конечно же, работодатель не сможет просто присвоить эти деньги. Для того, чтобы более детально разобраться в вопросе, рекомендую вам изучить предыдущую часть материал «Вопрос-ответ по бухгалтерскому учету» на нашем сайте. Там я подробно разбираю базовую скидку для налогоплательщика (základní slevu na poplatníka) и годовой налоговый перерасчет (roční zaúčtování).

2. Сколько стоит сделать возврат налогов? Что нужно потребовать от своего бухгалтера? И до какого числа это нужно сделать? + Что нужно сделать, чтобы вернуть излишне уплаченные налоги за 2019 год?

Вернуть налоги, излишне уплаченные в бюджет, или неучтенные бонусы физическое лицо может с помощью подачи годового отчета по физическому лицу.

Вернуть излишне уплаченный подоходный налог физического лица вы можете за прошлый год (т.е в 2021 году за 2020-ый). Вернуть неучтенные бонусы можно за предыдущие три года. Это значит, что 2021 году вы можете попросить у государства выплатить вам бонусы за 2020-ый, 2019-ый и 2018-ый год.

Срок подачи годовой отчетности за 2020 год:

– в бумажной форме до 03.05.2021

– в электронной форме до 01.06.2021

Документы, которые нужно приложить к отчетности (запросить у бухгалтера фирмы):

1. Potvrzení o zdanitelných příjmech se závislé činnosti от всех работодателей (если их было несколько) за предыдущий год.

2. Информация и документы о дополнительном доходе (предпринимательская деятельность, доход от аренды недвижимости, доход от продажи недвижимости или финансовых активов) за предыдущий год.

3. Документы, дающие право на возврат налоговых бонусов от государства. Этот вопрос нужно рассматривать индивидуально.

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3. Я покупаю подземную парковку. Буду ли я как покупатель платить с этой суммы налог?

Если парковочное место определено в договоре купли-продажи квартиры как «право пользования определенной частью общих частей дома», то оно не указывается в налоговой декларации. Если гараж приобретался отдельно, это необходимо указать в налоговой декларации.

4. Возможно ли официально получать доход от работы с клиентами из России, имея OSVČ?

Да, конечно. Как частный предприниматель вы можете оказывать услуги как клиентам в страны ЕС, так и в третьи страны (к третьим странам относятся компании, которые не зарегистрированы в ЕС). Если вы выставляете инвойс на компанию, которая зарегистрирована в России, у вас не возникает обязанность регистрироваться в качестве плательщика VAT. Обязанность признать этот доход и оплатить налог на прибыль возникает в стране налогового резиденства — в Чешской Республике.

5. Каков порядок налогообложения доходов от инвестиций, полученных из-за границы, у лиц с ПМЖ в Чехии. И каков порядок отчетности по ним. Спасибо! Есть ли отличия для ВНЖ?

Если вы являетесь налоговым резидентом ЧР, то порядок налогообложения лиц имеющих ПМЖ или ВНЖ не отличается. Вы обязаны признать доход от инвестиций в ЧР. Согласно отчету Главного финансового управления, доход от инвестиционной деятельности, при условии, что это не доход от бизнеса, облагается налогом, как и другие доходы в соответствии с § 10 Закона № 586/1992 Coll. о подоходном налоге.

Данный доход подлежит отражению в годовой декларации в качестве «Остальных доходов» согласно §10 odst. 3a Zákona o dani z příjmu. Данный вид дохода не подлежит отчислениям в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования.

Доход от инвестиционной деятельности подлежит налогообложению в тот момент, когда сумма выплаты по инвестициям превысит средства, которые вы вложили в них в рамках Участия (первоначальная инвестиционная стоимость плюс инвестиционные сборы). Простыми словами, налоговая база согласно §10 odst. 3a Zákona o dani z příjmu — это доход инвестора за вычетом расходов. Данный доход облагается налогом по ставке 15%.

Срок подачи годовой отчетности за 2020 год:

– в бумажной форме до 03.05.2021

– в электронной форме до 01.06.2021

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