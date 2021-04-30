В Чехии от коронавируса умер новорожденный

В Чехии от коронавируса умерла девочка младше одного года. По данным Минздрава, смерть наступила 16 апреля в Трутнове. Информацию подтвердил директор Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS) Ладислав Душек.

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«Этот смертельный случай — правда. Однако из-за его серьезности необходимо провести подробную экспертизу», — сказал Душек.

Уже трое детей в возрасте от 0 до 14 лет скончались от вируса: две девочки и один мальчик. Первый случай зафиксировали в декабре в областной больнице города Либерец — тогда девочка родилась уже мертвой. Среди подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет зафиксировано четыре смертельных случая, связанных с covid-19.

Все случаи смерти от коронавируса за 2021 год изучает группа экспертов. Они выясняют, действительно ли коронавирусная инфекция стала причиной летального исхода. Результаты исследования станут известны в ближайшие дни, сообщил Душек.

В настоящее время вакцинация против коронавируса запрещена для детей и подростков. В пятницу, 30 апреля, министр здравоохранения Петр Аренбергер заявил, что уже осенью эта ситуация может измениться.

«Что касается вакцинации детей, сейчас завершаются клинические исследования в этой области. Мы должны убедиться в безопасности и эффективности вакцинации для этой категории граждан», — сказал Аренбергер

По словам министра, сейчас вакцинация детей невозможна из-за отсутствия вакцин и результатов клинических исследований. Он также выразил надежду, что скоро необходимые данные появятся.

Какие именно вакцины будут использоваться для прививок детям, пока неизвестно. В настоящее время Чехия проводит вакцинацию препаратами, которые разрешены для людей старше 18 лет. Исключение — вакцина от Pfizer/BioNTech, ее можно использовать уже с 16-ти.

В Чешской Республике по данным на 30 апреля умерли свыше 29 тысяч человек, инфицированных COVID-19.

Источник: novinky.cz