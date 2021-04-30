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В Чешском доме в Москве закрываются рестораны и отель

В Чешском доме в Москве закрываются рестораны и отель

420on.cz 617
Работа Чешского дома в Москве будет ограничена из-за дипломатического конфликта между Чехией и Россией. Правительство республики решает, что дальше делать с комплексом, который является одним из самых крупных чешских центров в мире.
В Чешском доме в Москве закрываются рестораны и отель

Дипломатические разногласия привели к тому, что российская сторона сократила число сотрудников из Чешской Республики, поэтому в Чешском доме перестанут работать рестораны и отель. 

К клиентам этого объекта обратился генеральный директор Чешских центров (ČESKÁ CENTRA) Ондржей Черны. Он заверил, что политический конфликт не повлияет на аренду жилых и офисных помещений в Чешском доме. 

Новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сообщил, что его ведомство сейчас анализирует ситуацию и решает, как поступить с Чешским домом.

«Мы работаем над разными сценариями. В Москве будет запрещено принимать на работу российских сотрудников. И это очень усложняет работу нашего представительства», — пояснил Кулганек. На вопрос, рассматривается ли продажа Чешского дома, он ответил, что правительство должно взвесить все варианты.

Напомним, что дипломатический конфликт между Чехией и Россией начался 17 апреля после заявления премьер-министра Андрея Бабиша о том, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В связи с этим 18 сотрудников российского посольства были высланы из Чехии. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Чешский дом в Москве — крупнейший объект подобного рода в мире. Это самый большой комплекс, принадлежащий Чешской Республике за рубежом. Он расположен примерно в 500 метрах от здания посольства Чехии и в 2,5 км от Красной площади и Кремля. В интегрированном бизнес-центре размещен не только Чешский центр, но и Чешский дом, предоставляющий в аренду конференц-залы для проведения семинаров, презентаций и встреч чешских организаций. Чешские центры расположены в 26 странах мира.

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Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Чехия Россия Москва кризис политический кризис
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