Есть вопросы по бухгалтерскому учету и налогам в Чехии? Мы знаем, куда обращаться

В пятницу, 30 апреля, на площадке 420on в Facebook пройдет онлайн-консультация по бухгалтерскому учету в Чехии. Финансовый консультант 420on ответит на вопросы читателей.

Особенности чешского налогообложения и ведения бухгалтерского учета — обширная тема, в которой не каждый сможет разобраться самостоятельно. Правила часто меняются и обновляются, во время эпидемии коронавируса правительство утвердило ряд компенсационных программ и льгот. Неудивительно, что у многих иммигрантов возникают вопросы. Изучить официальные документы и нормы налогообложения на чужом языке бывает непросто.

Именно поэтому портал 420on решил устроить для читателей онлайн-консультацию со специалистом. Ее проведет Наталья Гапоненко, сертифицированный специалист в области бухгалтерского и налогового учета с опытом работы более 10 лет. Наталья занимала пост главного бухгалтера в крупных чешских компаниях, участвовала в аудиторских проверках. За спиной у Натальи степень магистра по финансам (нострификация VŠE), статус Налогового специалиста (Univerzita Tomáše Bati ve Zlině по программе Ph.D.) и более 70 налоговых проверок с оптимальным результатом.

Наталья поделится своими знаниями и поможет нашим читателям разобраться в специфике чешского налогообложения и оптимизировать управление финансами. Консультация пройдет в социальной сети Facebook в формате онлайн-чата. С 18:00 до 20:00 Наталья Гапоненко будет отвечать на вопросы читателей.

Подробности на Facebook.