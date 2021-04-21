Минздрав Чехии: магазины откроются не позднее 3 мая

Чешские магазины возобновят работу не позднее 3 мая. Об этом заявил в эфире CNN Prima News министр здравоохранения Петр Аренбергер.

«Мы все работаем над тем, чтобы до конца апреля можно было принять решение об открытии магазинов. Самое позднее — 3 мая», — сказал министр.

Аребергер не уточнил, какие именно магазины откроются. Конкретный план правительство представит на заседании 22 апреля. Кабмин также обсудит возможное возобновление работы заведений сферы услуг в первой половине мая, однако даты министры пока не называют.

«Частичное снятие ограничений с 26 апреля уже согласовано. Мы не хотим менять принятое решение сейчас, потому что раньше нас за это уже критиковали», — сказал Аренбергер.

Напоминаем, что с 26 апреля дети всех возрастов смогут вернуться в детские сады, но только в регионах с низким уровнем распространения коронавирусной инфекции.

Главным критерием будет количество новых случаев заражения коронавирусом в регионе. Если таких случаев менее 100 на 100 тысяч жителей, как в Краловеградецком и Карловарском краях, то сады смогут возобновить работу в полном объеме. В остальных регионах в сады смогут по-прежнему ходить только дети предшкольного возраста.

С понедельника также возобновятся практические занятия в чешских средних школах и на последних курсах университетов. Приоритетом является открытие школ для всех детей (сейчас школы могут посещать только ученики младших классов по системе ротации). По оценкам экспертов, учащиеся второй ступени начальных школ вернутся к очному обучению не раньше 3 мая.

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Источник: novinky.cz