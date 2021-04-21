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Чехия в марте побила абсолютный рекорд по выдаче ипотеки

Чехия в марте побила абсолютный рекорд по выдаче ипотеки

420on.cz 547
В марте чешские банки выдали 14,5 тысяч ипотечных кредитов на рекордную сумму 44,7 миллиарда крон, сообщает Fincentrum Hypoindex. Средняя процентная ставка по ипотеке незначительно выросла до 1,94%. До этого в течение 11-ти месяцев тарифы снижались.
Фото: Pixabay
Чехия в марте побила абсолютный рекорд по выдаче ипотеки

Количество выданных ипотечных кредитов превысило рекордный ноябрь 2016 года, когда банки заключили 14 386 договоров. 

«Март, несомненно, лучший месяц за всю историю Fincentrum Hypoindex. Средний размер ипотечного кредита составил 3 105 568 крон», — сказал Иржи Сикора, аналитик Fincentrum & Swiss Life Select.

Средняя сумма ипотеки подтверждает, что давление на рост цен на недвижимость не ослабевает. Сокращается не только количество построенных домов, но и вводимых в эксплуатацию жилых объектов, что со временем отразится на предложении нового жилья. 

«Таким образом, можно ожидать, что давление на растущие цены на недвижимость усилится», — считает Сикора.

Интерес к ипотеке подогревается сообщениями аналитиков и самих банков о том, что ставки по ипотеке будут расти. Однако рекордное количество выданных кредитов говорит скорее о заинтересованности населения в рефинансировании существующих ипотечных ссуд, отметил Сикора.

«Можно ожидать, что параллельно с ростом ставок количество и объем предоставляемых ипотечных кредитов будет медленно сокращаться», — добавил он.

По данным Чешской банковской ассоциации, сейчас ипотечный кредит имеют 16% чехов. Еще 13% планируют оформить кредит на жилье в будущем. В прошлом году банки в Чехии выдали ипотечные кредиты на общую сумму 256 миллиардов крон.

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Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
ипотеки кредитование Чехия банки покупка недвижимости недвижимость
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