Правительство Чехии выплатит работникам скорой помощи по 120 тысяч крон

Работники скорой помощи в Чехии получат премии от государства в размере 120 тысяч крон. Деньги им перечислят медицинские страховые компании в июне, вместе с майской зарплатой.

Постановление правительства о выплатах премий будет подписано на днях, сообщила председатель профсоюза работников здравоохранения и социальной защиты Дагмар Житникова.

Премии в размере 75 000 крон предлагал выплатить работникам скорой помощи экс-министр здравоохранения Ян Блатны. Его преемник Петр Аренбергер и премьер-министр Андрей Бабиш решили увеличить выплаты до 120 тысяч крон. Такую же сумму медики получили в мае прошлого года, когда в стране началась эпидемия коронавируса.

Дополнительные надбавки за работу в период пандемии коронавируса предназначены тем, кто оказывает первую экстренную медицинскую помощь пациентам с covid-19 и обеспечивает транспортировку тяжелобольных в стационары. Работники скорой помощи рискуют своим здоровьем: в 50% случаев они не знают, заражены люди covid-19 или нет. Когда больницы были переполнены и не могли принимать пациентов, медики помогали перевозить пациентов с коронавирусом в другие регионы. Это одна из причин, по которой профсоюзы давно призывают к увеличению оплаты труда для этой категории работников. «С октября прошлого года медработники работают сверхурочно и они заслуживают поддержки от государства», — добавил Житникова.

Источник: novinky.cz