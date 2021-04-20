Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.92
USD
21.52
RUB
0.28
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 15 °C
В супермаркетах Чехии больше не будет продуктов «двойного качества»

В супермаркетах Чехии больше не будет продуктов «двойного качества»

420on.cz 2410
За продажу продуктов двойного качества чешским магазинам теперь грозит штраф на сумму до 50 миллионов крон. Поправку к закону о продуктах питания подписал сегодня президент Чехии Милош Земан.
В супермаркетах Чехии больше не будет продуктов «двойного качества»

Речь идет о продуктах, которые продаются во всех странах ЕС в одинаковых упаковках, но имеют различный состав. Различия должны быть обоснованы, а магазины обязаны проинформировать о них потребителей.

«Чешские граждане не будут потребителями второй категории», — заявил министр сельского хозяйства Мирослав Томан. Соблюдение запрета на двойное качество проконтролирует Государственная сельскохозяйственная и продовольственная инспекция (SZPI).

В 2019 году ЕС уже проводила проверку качества продуктов, поскольку некоторые страны Восточной Европы жаловались на существенные различия по сравнению с товарами из супермаркетов в Западной Европе. Эксперты протестировал 1400 продуктов из 19 стран и не выявили существенных отличий. 

Выяснилось, что 9% продуктов в одинаковой упаковке отличаются по составу, еще 22% товаров с разными составами имели похожую (но не идентичную) упаковку. При этом не подтвердились теория о том, что качество продуктов основано на географическом принципе. Эксперты объяснили отличия разницей вкусовых предпочтений среди жителей разных стран. 

О продуктах на полках супермаркетов Чехии Сенат говорил уже в марте. Тогда депутаты отклонили поправку к закону, который предусматривал обязательный минимум продуктов чешского производства в магазинах площадью более 400 квадратных метров. Предполагалось, что с 2022 года на полках будет не менее 55% чешских продуктов питания, а к 2028 году — не менее 73%. Квоты должны были охватить более ста видов из более чем 15 тысяч продаваемых продуктов. 

Аграрная палата заявила, что законопроект о квотах хотя бы привлек внимание к нехватке качественных продуктов на полках чешских магазинов. Ведомство приветствует введение запрета на продажу продуктов двойного качества.

Принятая поправка также уточняет понятие «продукт чешского производства». «Ранее закон не учитывал тот факт, что некоторые ингредиенты нельзя получить в Чешской Республике по объективным причинам. Тем не менее, производство продуктов на основе этих ингредиентов является традиционным и широко распространенным в стране. Это, например, шоколадные конфеты, шоколад, чай, кофе и другие», — говорится в сообщении правительства.

Закон также запрещает продажу товаров в упаковке, которая не защищает от повреждений. Теперь недопустимо продавать, например, сыр, который не полностью завернут в пищевую пленку.

Контролировать соблюдение закона о продуктах «двойного качества» будут сотрудники инспекции под видом тайных покупателей.  

  • Смотрите новый выпуск  «Итоги недели» на нашем YouTube

  • Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

  • Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

  • Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

 

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
продукты магазины Чехия законы президент
Читайте
по теме 
В прошлом году нуждающимся не хватило запасов продовольственных банков Чехии
09.04.2021 10:00 Экономика
В прошлом году нуждающимся не хватило запасов продовольственных банков Чехии
1978
Сенат Чешской Республики отклонил предложение о квотах на местные продукты в супермаркетах
18.03.2021 16:47 Общество
Сенат Чешской Республики отклонил предложение о квотах на местные продукты в супермаркетах
4150
В супермаркетах будет больше продуктов чешского производства. Андрей Бабиш недоволен
22.01.2021 13:14 Экономика
В супермаркетах будет больше продуктов чешского производства. Андрей Бабиш недоволен
5385
Стоимость продуктовой корзины в Чехии выросла до 2345 крон: что на них можно купить?
20.01.2021 10:31 Экономика
Стоимость продуктовой корзины в Чехии выросла до 2345 крон: что на них можно купить?
7070
Последние новости:
20
апреля
Правительство Чехии выплатит работникам скорой помощи по 120 тысяч крон
20.04.2021 18:36 Экономика
Правительство Чехии выплатит работникам скорой помощи по 120 тысяч крон
1
«Монмартр» в Праге, или загадка дома «У трех диких мужчин»
20.04.2021 14:54 Культура
«Монмартр» в Праге, или загадка дома «У трех диких мужчин»
445
Во время пандемии жители Чехии стали пить рекордно мало пива
20.04.2021 13:48 Экономика
Во время пандемии жители Чехии стали пить рекордно мало пива
468
21 апреля в Праге пройдет акция солидарности с Алексеем Навальным и другими политзаключенными
20.04.2021 13:00 Общество
21 апреля в Праге пройдет акция солидарности с Алексеем Навальным и другими политзаключенными
670
Ночью на Пражском граде появилось обращение к Милошу Земану
20.04.2021 11:53 Общество
Ночью на Пражском граде появилось обращение к Милошу Земану
1607
В Чехии уволили директора школы, который сопротивлялся обязательному тестированию на covid-19
20.04.2021 11:08 Общество
В Чехии уволили директора школы, который сопротивлялся обязательному тестированию на covid-19
749
Грузовик с пивом заблокировал автомагистраль D1 в направлении Брно
20.04.2021 10:38 Экономика
Грузовик с пивом заблокировал автомагистраль D1 в направлении Брно
426
«Росатом» отреагировал на исключение из тендера на достройку АЭС «Дукованы» в Чехии
20.04.2021 10:09 Экономика
«Росатом» отреагировал на исключение из тендера на достройку АЭС «Дукованы» в Чехии
1282
Год в масках. Грипп исчез из Чешской Республики
20.04.2021 09:08 Общество
Год в масках. Грипп исчез из Чешской Республики
1508
19
апреля
С 26 апреля возобновятся практические занятия в средних школах и вузах Чехии
19.04.2021 20:29 Общество
С 26 апреля возобновятся практические занятия в средних школах и вузах Чехии
2819


Мобильная версия