Во время пандемии жители Чехии стали пить рекордно мало пива

Пивоварни в Чешской Республике в прошлом году сварили 20,1 миллиона гектолитров пива (на 6,9% меньше, чем в 2019 году). В год пандемии чехи выпили меньше пива — всего 135 литров на человека. Это самый низкий показатель с 60-ых годов прошлого века.

Снижение производства и потребления пива связано с противоэпидемическими мерами и ограничениями на работу ресторанов в Чешской Республике, а также за рубежом, отмечают представители Чешской ассоциации пивоварен и солодовен. Годом ранее объем производства был рекордным — 21,6 млн гектолитров.

В 2019 году потребление пива на душу населения в Чехии составляло 142 литра — на 7 литров больше, чем в год коронавирусного кризиса.

«Мы отслеживаем данные с 1950 года. Лично у меня богатый опыт, но с такой ситуацией я еще не сталкивался. Рестораны и пабы в таком кризисе никогда не были», — сказал председатель Ассоциации Франтишек Шамал.

Посетители чешских ресторанов в 2020 году выпили примерно 25% от общего количества сваренного пива, тогда как в 2019 году — свыше 33%. Употребление пива снизилось из-за отмены массовых спортивных и культурных мероприятий, а также запрета на распитие алкоголя в общественных местах.

В 2020 году полностью прекратили работу около 500 ресторанов и баров в Чехии. Представители Ассоциации считают, что государство обязано как можно скорее открыть летние террасы ресторанов. Только это может спасти остальные заведения от банкротства.

Продажи пива в стеклянных бутылках выросли на 6% во время пандемии — до 46%. Объем продаж безалкогольного пива и смешанных напитков на пивной основе увеличился на 12%.

В прошлом году впервые за девять лет экспорт чешского пива упал на 381 000 гектолитров в годовом исчислении — до 5 миллионов гектолитров.

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Источник: ceskenoviny.cz