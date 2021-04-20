Грузовик с пивом заблокировал автомагистраль D1 в направлении Брно

В понедельник около 19:15 на узком участке дороги перевернулся болгарский грузовик. Он полностью заблокировал движение по обоим направлением автомагистрали D1. В аварии никто не пострадал. Об этом сообщил Богумил Малашек, пресс-секретарь полиции Южно-Моравского края.
Грузовик перевозил ящики с пивом, их пришлось перенести в другую машину. «Ночью нам удалось освободить грузовик. Сейчас мы очищаем проезжую часть. Объездная дорога перегружена, велика вероятность образования колонн в утренний час пик», — сообщила полиция в Twitter.
Полиция сообщила, что дорогу придется ремонтировать — грузовик повредил дорожные знаки и бетонные разделительные перегородки.
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