Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.91
USD
21.47
RUB
0.28
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
04d 13 °C
«Росатом» отреагировал на исключение из тендера на достройку АЭС «Дукованы» в Чехии

«Росатом» отреагировал на исключение из тендера на достройку АЭС «Дукованы» в Чехии

420on 623
«Росатом» отреагировал на свое исключение из тендера на достройку чешской атомной электростанции Дукованы и назвал этот шаг «нерыночным и политически ангажированным решением», сообщает Интерфакс. «Росатом» подчеркнул, что атомная энергетика должна быть вне политики.
«Росатом» отреагировал на исключение из тендера на достройку АЭС «Дукованы» в Чехии

В российской компании считают, что это решение нанесет ущерб промышленности Чехии, поскольку предложение России «подразумевало вовлечение сотен чешских и европейских компаний в проект расширения АЭС "Дукованы", в рамках которого могли быть заключены контракты на миллиарды евро».

«Мы сожалеем о таком решении чешских властей, ведь российский и чешский атомно-промышленные комплексы имели серьезные перспективы развития взаимовыгодного партнерства не только в Чехии, но и в рамках совместной работы в третьих странах», — говорится в комментарии компании.

«Росатом» в своем обращении сделал акцент на том, что всегда придерживался правил честной рыночной конкуренции и предоставлял своим заказчикам лучшие технические разработки и выгодные цены. 

Напоминаем, что в понедельник, 19 апреля, на очередном заседании правительство Чехии приняло решение исключить российскую компанию «Росатом» из участия в тендере на достройку АЭС Дукованы. Решение Чехии связано с политическим скандалом вокруг «дела Врбетице». 

В субботу премьер-министр Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек объявили о причастности российских спецслужб к взрывам в Врбетице. После этого Чешская Республика выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ в Праге, Россия, в свою очередь, отправила домой 20 чешских дипломатов.

 
 

  • Смотрите новый выпуск  «Итоги недели» на нашем YouTube

  • Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

  • Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

  • Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

  •  

 
Источник: Интерфакс
Рассказать всем:
Темы
Чехия Россия Промышленность ЧР строительство конфликт политика экономика
Читайте
по теме 
Ночью на Пражском граде появилось обращение к Милошу Земану
20.04.2021 11:53 Общество
Ночью на Пражском граде появилось обращение к Милошу Земану
230
В Чехии уволили директора школы, который сопротивлялся обязательному тестированию на covid-19
20.04.2021 11:08 Общество
В Чехии уволили директора школы, который сопротивлялся обязательному тестированию на covid-19
234
Грузовик с пивом заблокировал автомагистраль D1 в направлении Брно
20.04.2021 10:38 Экономика
Грузовик с пивом заблокировал автомагистраль D1 в направлении Брно
181
Год в масках. Грипп исчез из Чешской Республики
20.04.2021 09:08 Общество
Год в масках. Грипп исчез из Чешской Республики
925
Последние новости:
20
апреля
Ночью на Пражском граде появилось обращение к Милошу Земану
20.04.2021 11:53 Общество
Ночью на Пражском граде появилось обращение к Милошу Земану
230
В Чехии уволили директора школы, который сопротивлялся обязательному тестированию на covid-19
20.04.2021 11:08 Общество
В Чехии уволили директора школы, который сопротивлялся обязательному тестированию на covid-19
234
Грузовик с пивом заблокировал автомагистраль D1 в направлении Брно
20.04.2021 10:38 Экономика
Грузовик с пивом заблокировал автомагистраль D1 в направлении Брно
181
Год в масках. Грипп исчез из Чешской Республики
20.04.2021 09:08 Общество
Год в масках. Грипп исчез из Чешской Республики
925
19
апреля
С 26 апреля возобновятся практические занятия в средних школах и вузах Чехии
19.04.2021 20:29 Общество
С 26 апреля возобновятся практические занятия в средних школах и вузах Чехии
2407
В Чехии начался прием заявок на компенсацию расходов по программе COVID Nepokryté náklady
19.04.2021 15:52 Экономика
В Чехии начался прием заявок на компенсацию расходов по программе COVID Nepokryté náklady
868
Житель города Пльзень нашел ручную гранату и отвез ее в полицию на автобусе
19.04.2021 15:51 Общество
Житель города Пльзень нашел ручную гранату и отвез ее в полицию на автобусе
1484
"Напуганными людьми легче управлять". Экс-президент Чехии прокомментировал "дело Врбетице"
19.04.2021 14:51 Политика
"Напуганными людьми легче управлять". Экс-президент Чехии прокомментировал "дело Врбетице"
3214
С 1 августа проезд в общественном транспорте Праги подорожает
19.04.2021 14:08 Экономика
С 1 августа проезд в общественном транспорте Праги подорожает
1994
У посольства РФ в Праге прошла очередная демонстрация против действий России
19.04.2021 18:40 Политика
У посольства РФ в Праге прошла очередная демонстрация против действий России
2647


Мобильная версия