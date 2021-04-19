Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.91
USD
21.53
RUB
0.28
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
04d 9 °C
В Чехии начался прием заявок на компенсацию расходов по программе COVID Nepokryté náklady

В Чехии начался прием заявок на компенсацию расходов по программе COVID Nepokryté náklady

420on 210
C 19 апреля предприниматели Чехии могут обращаться в Министерство промышленности и торговли за финансовой поддержкой в рамках программы COVID Непокрытые расходы (COVID Nepokryté náklady).
В Чехии начался прием заявок на компенсацию расходов по программе COVID Nepokryté náklady

Правительство Чехии компенсирует предпринимателям потери только в том случае, если оборот компании сократился как минимум на 50% в январе-марте 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 или 2019 года. Сумма убытков должна быть уменьшена на сумму дотаций, полученных в рамках других правительственных программ по поддержке бизнеса во время эпидемии коронавируса. Прием заявок будет открыт до 19 июля. На помощь предпринимателям правительство  потратит шесть миллиардов крон. 

Государство покрывает потери за период с 1 января по 31 марта. Предприниматели могут претендовать на компенсацию в размере 60% затрат. Максимальный размер дотации составляет 40 миллионов крон. Один заявитель может получить государственную поддержку в размере до десяти миллионов евро (около 260 миллионов чешских крон). 

COVID Nepokryté náklady нельзя комбинировать с программой поддержки трудоустройства Antivirus или c новой программой COVID 2021. В рамках COVID 2021 государство выделяет 500 крон на одного сотрудника за каждый день действия ограничений. Минимальная сумма выплат составляет 1500 крон. Условием участия в программе является падение продаж минимум на 50%.

 
 

  • Смотрите новый выпуск  «Итоги недели» на нашем YouTube

  • Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

  • Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

  • Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия бизнес индивидуальный предприниматель Министерство промышленности и торговли деньги
Читайте
по теме 
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 19.04.21
19.04.2021 08:30 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 19.04.21
71162
Ян Гамачек отменил поездку в Москву на переговоры о покупке вакцины Sputnik V
17.04.2021 17:45 Политика
Ян Гамачек отменил поездку в Москву на переговоры о покупке вакцины Sputnik V
2283
В мае жители Чехии смогут ходить в рестораны с мобильным приложением
17.04.2021 10:50 Общество
В мае жители Чехии смогут ходить в рестораны с мобильным приложением
8006
Андрей Бабиш: к июлю 65% населения Чехии получит вакцину от covid-19
16.04.2021 15:14 Общество
Андрей Бабиш: к июлю 65% населения Чехии получит вакцину от covid-19
2057
Последние новости:
19
апреля
Житель города Пльзень нашел ручную гранату и отвез ее в полицию на автобусе
19.04.2021 15:51 Общество
Житель города Пльзень нашел ручную гранату и отвез ее в полицию на автобусе
324
"Напуганными людьми легче управлять". Экс-президент Чехии прокомментировал "дело Врбетице"
19.04.2021 14:51 Политика
"Напуганными людьми легче управлять". Экс-президент Чехии прокомментировал "дело Врбетице"
1164
С 1 августа проезд в общественном транспорте Праги подорожает
19.04.2021 14:08 Экономика
С 1 августа проезд в общественном транспорте Праги подорожает
866
У посольства РФ в Праге прошла очередная демонстрация против действий России
19.04.2021 13:28 Политика
У посольства РФ в Праге прошла очередная демонстрация против действий России
1102
Оппозиция Чехии предлагает правительству "очистить" российское посольство в Праге
19.04.2021 11:52 Политика
Оппозиция Чехии предлагает правительству "очистить" российское посольство в Праге
2172
Картину чешской художницы-сюрреалистки продали на торгах за 79 миллионов крон
19.04.2021 11:54 Культура
Картину чешской художницы-сюрреалистки продали на торгах за 79 миллионов крон
549
Россия высылает из страны 20 сотрудников посольства Чехии
19.04.2021 09:43 Политика
Россия высылает из страны 20 сотрудников посольства Чехии
1179
18
апреля
Карел Гавличек: участие «Росатома» в достройке АЭС Дукованы в Чехии маловероятно
18.04.2021 16:16 Экономика
Карел Гавличек: участие «Росатома» в достройке АЭС Дукованы в Чехии маловероятно
1212
Семь человек облили кетчупом здание российского посольства в Праге
18.04.2021 10:40 Общество
Семь человек облили кетчупом здание российского посольства в Праге
2838
17
апреля
Полиция Чехии разыскивает двух граждан РФ, причастных к взрывам в Врбетицах
17.04.2021 21:10 Политика
Полиция Чехии разыскивает двух граждан РФ, причастных к взрывам в Врбетицах
4791


Мобильная версия