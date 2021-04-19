В Чехии начался прием заявок на компенсацию расходов по программе COVID Nepokryté náklady

C 19 апреля предприниматели Чехии могут обращаться в Министерство промышленности и торговли за финансовой поддержкой в рамках программы COVID Непокрытые расходы (COVID Nepokryté náklady).

Правительство Чехии компенсирует предпринимателям потери только в том случае, если оборот компании сократился как минимум на 50% в январе-марте 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 или 2019 года. Сумма убытков должна быть уменьшена на сумму дотаций, полученных в рамках других правительственных программ по поддержке бизнеса во время эпидемии коронавируса. Прием заявок будет открыт до 19 июля. На помощь предпринимателям правительство потратит шесть миллиардов крон.

Государство покрывает потери за период с 1 января по 31 марта. Предприниматели могут претендовать на компенсацию в размере 60% затрат. Максимальный размер дотации составляет 40 миллионов крон. Один заявитель может получить государственную поддержку в размере до десяти миллионов евро (около 260 миллионов чешских крон).

COVID Nepokryté náklady нельзя комбинировать с программой поддержки трудоустройства Antivirus или c новой программой COVID 2021. В рамках COVID 2021 государство выделяет 500 крон на одного сотрудника за каждый день действия ограничений. Минимальная сумма выплат составляет 1500 крон. Условием участия в программе является падение продаж минимум на 50%.