Россия не будет участвовать в тендере на достройку АЭС Дукованы в Чехии

Чехия исключила Российскую Федерацию из тендера на достройку АЭС Дукованы. Правительство решило, что подать заявку смогут Франция, Южная Корея и США. Об этом после заседания правительства заявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Еще в воскресенье, 18 апреля, министр промышленности и тороговли Карел Гавличек заявил, что участие России в тендере на достройку Дукован маловероятно. После заседания правительства в понедельник было объявлено, что Чехия приняла окончательное решение по этому вопросу — участие России исключено.

​В конце марте стало известно, что Чехия планирует привлечь российский «Росатом» к участию в тендере. По мнению представителей оппозиционных партий, именно с этим было связано увольнение государственного уполномоченного по атомной энергии Ярослава Мила, который отвечал за этот проект.

После обнародования информации о причастности России к взрывам складов в Врбетице в 2014 году вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек в программе Otázky Václava Moravce сказал, что считает невозможным участие российской компании в завершении строительства блока АЭС.

В ближайшие дни Чешская Республика планировала разослать анкету с вопросами по безопасности всем потенциальным участникам тендера, в том числе и «Росатому». «Я не могу представить, чтобы Росатом сейчас занимался оценкой безопасности», — сказал Гавличек.

Гавличек сообщил, что вопросы безопасности станут частью процесса принятия решения об участниках тендера. В прошлом силовики и часть оппозиции предостерегали правительство от включения российских и китайских компаний в тендер на Дукованы. Роль государства и его возможность в любое время вмешаться в процесс предусмотрена во всех контрактах с инвестором строительства нового блока АЭС, которым является электроэнергетический конгломерат ČEZ.

После заседания в понедельник Андрей Бабиш заявил, что взрывы в Врбетицах не были актом государственного терроризма. По его словам, Россию интересовали боеприпасы, которые предназначались Болгарии. Это подтвердил и Верховный государственный прокурор Павел Земан, он также сказал, что атака была направлена ​​не против Чешской Республики, а против болгарского покупателя оружия.

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Источник: ceskenoviny.cz