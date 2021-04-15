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Прага инвестирует сотни миллионов в велосипедную инфраструктуру

Прага инвестирует сотни миллионов в велосипедную инфраструктуру

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Чешская столица планирует рекордные инвестиции в развитие велосипедной инфраструктуры в течение года. В этом году большая часть из 370 миллионов крон будет инвестирована в создание 21 километра новых трасс, проектные работы и исследования по дальнейшему развитию велосипедных дорожек.
Прага инвестирует сотни миллионов в велосипедную инфраструктуру

В бюджете пражского Технического управления автомобильных дорог (TSK) зарезервировано 122 миллиона крон. Эти деньги будут потрачены на строительство 7 км новых велосипедных дорожек. Еще 247 миллионов запланированы на реализацию 31 проекта. В 2021 году завершатся 17 проектов, благодаря которым появится почти 14 километров новых трасс. 

Также субсидии пойдут на исследовательские и проектные работы — по этим проектам в 2022 году построят 8 км новых трасс.

«Во время пандемии люди ездят на велосипеде больше, чем мы предполагаем. В 2020 году в связи с пандемией covid-19 автоматические счетчики велосипедистов, установленные в 22 местах в Праге, зарегистрировали увеличение количества велосипедистов на 1,23 миллиона человек. Это на 38% больше, чем в предыдущем году. Ежедневные максимумы на самых загруженных участках увеличились с 4000 до 6000 проездов в день. В Праге появилось 80 000 новых владельцев велосипедов, которые используют это средство передвижения вместо общественного транспорта. В прошлом году по Праге на велосипедах ездили в общей сложности 340 000 человек», — рассказал Адам Шейнгерр, заместитель мэра Праги по транспорту.

В 2021 году велосипедисты смогут ездить по новым маршрутам, например, в Кунратице, где почти 300-метровый участок от Ольшанского ручья соединят с велосипедным маршрутом A202 от поселка Вестец. Еще одну велосипедную дорожку построят станции метро Качеров до остановки У Лабуте, работы начнутся в сентябре. Окрестности жилого квартала Оцелкова в районе Черный Мост соединят с велосипедными дорожками. До конца мая власти построят вторую очередь велотрассы Збраслав — Яров и закончат участок под Лаговицким мостом на велосипедной дорожке А2. В октябре велосипедисты смогут проехать по новому маршруту между улицами Нетршебицка и Младоболеславска на трассе Саталице — Винорж.

Столица также поддерживает велоспорт, расширяя на своей территории велосипедные стоянки. В июле 2020 года все районы города были проинформированы о возможности финансирования этих проектов, в результате было установлено более 211 велосипедных стоянок, например, в Праге 3, Праге 5, Праге 6, Праге 11, а также в Кбелах, Горни Почернице и Праге 13.

«Велосипедистам часто не хватает мест, где оставить велосипед и пересесть на общественный транспорт. Сейчас стоянки есть у входов 33 станций метро, ​​к лету у всех станций метрополитена будет установлено такое оборудование. Мы также разместили на улице несколько мастерских по ремонту велосипедов, где можно отрегулировать переключатели, отремонтировать тормоза и провести другой мелкий ремонт», — сказал Шейнгерр.

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Источник: praha.eu

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Темы
велосипеды Прага Чехия дороги
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