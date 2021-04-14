Компания Home Real Estate представит Чехию на крупнейшей выставке зарубежной недвижимости в Москве

С 16 по 17 апреля 2021 в Москве состоится выставка зарубежной недвижимости Moscow International Property Show. На выставке соберутся компании-застройщики, консалтинговые компании, риэлторские и брокерские агентства со всего мира.

В рамках мероприятия пройдут семинары и встречи с экспертами, на которых опытные инвесторы и простые покупатели узнают обо всех тонкостях покупки недвижимости за рубежом.

Чешскую Республику на выставке представит лидер на рынке русскоязычных услуг в сфере недвижимости — компания Home Real Estate (Прага). С 2013 года компания сотрудничает с инвесторами из стран СНГ. В корпоративный портфель компании входят девелоперские порталы ziprealty.cz и novostavby.com, а также бизнес HoReCa по продаже и аренде коммерческой недвижимости и ресторанов в Праге.

Топ-менеджеры и сотрудники компании — сертифицированные агенты, выпускники и студенты программы MBA по специальности Development and valuation in real estate в Высшей школе экономики.

Среди услуг Home Real Estate:

– инвестиции в девелоперские проекты на стадии предварительных продаж;

– консалтинг для застройщиков, покупка и продажа девелоперских проектов с целью строительства и дальнейшей продажи квартир;

– управление недвижимостью;

– оформление ипотеки для граждан СНГ;

– продажа вторичной недвижимости.

Home Real Estate приглашает всех желающих на выставку Moscow International Property Show — там вы сможете лично познакомиться с представителями компании и задать интересующие вас вопросы. Специалисты познакомят вас с предложениями компании и расскажут о возможностях и тонкостях инвестирования в недвижимость в Чешской Республике.

16-17 апреля, Москва, Тишинская площадь, 1.

Home Real Estate s.r.o. (Чехия) — стенд № 60.