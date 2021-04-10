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В ЕС проверят вакцину Johnson & Johnson в связи со случаями тромбоза

В ЕС проверят вакцину Johnson & Johnson в связи со случаями тромбоза

420on.cz 420
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) объявило, что занимается расследованием четырех случаев образования тромбов у людей после прививки препаратом Johnson & Johnson. Компания J&J сообщила Reuters, что ей известно о существовании этих случаев, но их связь с вакцинацией еще не доказана.
В ЕС проверят вакцину Johnson & Johnson в связи со случаями тромбоза

По данным EMA, зафиксировано четыре серьезных случая образования тромбов после вакцинации, которые связаны с низким уровнем тромбоцитов у людей, вакцинированных препаратом европейского подразделения J&J Janssen. «Один случай был зарегистрирован во время клинических испытаний, а три других — во время вакцинации в США. Один из них закончился смертельным исходом», — сообщает агентство AFP. Эксперт EMA по безопасности лекарств Питер Арлетт предупредил, что частота образования тромбов чрезвычайно низка, учитывая, что препарат уже был получили 4,5 миллиона человек во всем мире.

EMA уже одобрило использование вакцины J&J в Европейском Союзе. Ожидается, что вакцинация начнется в странах-членах ЕС в апреле.

Агентство добавило, что оно также занимается расследованием пяти случаев синдрома капиллярной утечки, которые были зарегистрированы после вакцинации препаратом AstraZeneca. Синдром, согласно заявлению агентства, характеризуется утечкой жидкости из кровеносных сосудов, что вызывает отек тканей и падение артериального давления. EMA заявило, что причинно-следственная связь между вакцинацией и этими случаями еще не установлена. 

Ранее руководитель отдела по вакцинации EMA Марк Кавалери заявил, что связь между вакциной AstraZeneca и случаями образования тромбов существует. 

Изучив указанные случаи, связанные с вакцинацией препаратами J&J и AstraZeneca, EMA примет решение о том, следует ли предпринять меры в области регулирования и применения этих препаратов.

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус вакцинация прививки Евросоюз Чехия
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