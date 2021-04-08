Бензин в Чехии подорожал почти на 6 крон за год

Цены на автомобильное топливо в Чехии за последнюю неделю опять выросли и сейчас находятся на самом высоком уровне по сравнению с мартом прошлого года. Самый продаваемый бензин Natural 95 за неделю подорожал в среднем на семь геллеров — до 31,34 кроны, а дизельное топливо — на два геллера (до 29,57 крон).

Об этом сообщила компания CCS, которая анализирует стоимость топлива в Чехии. По данным на 8 апреля, самая высокая средняя стоимость бензина Natural 95 — в Праге (31,77 крон за литр), самая низкая — в Устецком крае (31,06 крон). Дизельное топливо в Праге можно купить по цене за 30,23 кроны за литр, а в Устецком крае — за 29,16 крон.

Цены на автомобильное топливо в Чешской Республике стабильно растут примерно с середины января. При этом во второй половине 2020 года стоимость бензина сильно не менялась. Самое дешевое топливо было в мае прошлого года. С тех пор цена Natural 95 выросла почти на шесть крон, а цена на дизельное топливо — на четыре кроны.

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy»

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram



Источник: ceskenoviny.cz