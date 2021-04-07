В марте число вакансий на рынке труда Чехии выросло до 338 862

Ситуация на рынке труда стабильна, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сегодня сообщило Управление труда Чешской Республики. В марте количество вакансий выросло до 338 862 — это больше, чем количество соискателей. На учете в отделениях труда в настоящий момент состоят 306 616 безработных.

Фото: ČTK

Уровень безработицы в марте в Чехии снизился до 4,2% по сравнению с февралем (4,3%). Это второй лучший результат среди стран Европейского союза, сообщила сегодня в Twitter министр труда Яна Малачова. По ее словам, такой низкий показатель связан с программами господдержки Antivirus и активной политикой занятости.

В марте прошлого года, до начала пандемии, уровень безработицы в стране составлял 3%. Малачова сообщила, что 71 700 чешских компаний в рамках программ Antivirus получили от государства компенсации в размере 36,9 миллиарда крон, которые были выплачены сотрудникам. Полные или частичные компенсации заработной платы получили свыше 1 миллиона работников.

«С приходом весны начинаются сезонные работы. В настоящее время работодатели ищут новых сотрудников в сельском и лесном хозяйстве, строительстве, логистике и интернет-магазинах. Они также заинтересованы в квалифицированных мастерах и рабочих на производстве», — сказал Виктор Наймон, генеральный директор Управления труда Чешской Республики.

Аналитики ожидали снижения уровня безработицы. По их мнению, благоприятное развитие ситуации на рынке труда связано с возобновлением сезонных работ.

«В марте доля безработных традиционно несколько снижается из-за возобновления деятельности, которая была приостановлена в зимние месяцы», — сказал главный экономист ING Якуб Сейдлер.

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Источник: ceskenoviny.cz