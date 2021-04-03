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Ян Гамачек: снятие ограничений в Чехии начнётся после 12 апреля

Ян Гамачек: снятие ограничений в Чехии начнётся после 12 апреля

420on.cz 1220
Если люди будут соблюдать принятые меры до 12 апреля, то через две недели правительство Чехии не будет просить о продлении чрезвычайного положения и приступит к снятию ограничений. Об этом заявил министр внутренних дел Ян Гамачек в интервью изданию Právo.
Ян Гамачек: снятие ограничений в Чехии начнётся после 12 апреля

Если люди продолжат собираться в группы, как это было в Риегровых садах или на набережной Рашина, эпидемия будет распространяться и дальше. Тогда можно ожидать и пятую волну, сказал Гамачек. Тем не менее, сейчас большинство людей соблюдают принятые ограничения.

«Мы не можем разместить везде полицейские патрули. Поэтому единственный шанс — убеждать и объяснять людям необходимость принятых мер и верить, что они это поймут», — сказал Гамачек.

Когда на улице тепло, необходимо носить респираторы. Их эффективность доказывает и опыт других стран, считает Гамачек. 

«Вирус задерживается в респираторе. Когда снимаете респиратор, кладете в карман, потом надеваете снова, а затем касаетесь лица, существует большой риск заражения вирусом. Так что имеет смысл надеть респиратор, когда идете на улицу, а потом снять его дома и продезинфицировать руки», — сказал Гамачек.

Министр внутренних дел заявил, что если ситуация резко не ухудшится, то правительство вновь не будет просить о продлении чрезвычайного положения и с 12 апреля начнет постепенно снимать ограничения. В первую очередь, будет отменен запрет на передвижение людей по республике и комендантский час. Что касается запрета на распитие алкогольных напитков в общественных местах, скорее всего, эта мера продолжит действовать.

Во вторник, 7 апреля, будет принято окончательное решение об открытии школ. Предполагается, что с 12 апреля возобновят работу детские сады, с этой же даты школы смогут посещать ученики младших классов по ротационной системе. На следующей неделе правительство в сотрудничестве с Минздравом планирует принять решение и по поводу открытия спортивных площадок. 

В качестве примера министр привел Португалию, где ограничения снимали постепенно. Сначала были отменены массовые ограничения на передвижения людей и открыты школы, затем правительство разрешило работу магазинам и заведениям сферы услуг, а потом и ресторанам. Меры будут сниматься постепенно с перерывом, как минимум, в две недели. Таким образом, после отмены запрета на передвижения, комендантского часа и открытия школ, вторая волна снятия ограничений при благоприятной эпидемиологической ситуации может произойти в конце апреля.

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Источник: novinky.cz

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Темы
Министерство внутренних дел Чехия коронавирус
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