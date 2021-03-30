Ярослав Мил выступил против сотрудничества с Россией при строительстве АЭС Дукованы в Чехии. Его отстранили

​Чехия планирует привлечь российский Росатом к участию в тендере на строительство нового блока АЭС Дукованы. По мнению представителей оппозиционных партий, именно с этим связано увольнение государственного уполномоченного по атомной энергии Ярослава Милы, который отвечал за этот проект.

Министр промышленности и торговли Карел Гавличек считает, что увольнение Мила вызвали проблемы в коммуникации. Кроме того, у чиновника не было допуска к секретной информации, хотя ранее это не было проблемой.

Ярослав Мил сказал ČTK, что у него есть определенный уровень доступа к секретной информации. Полная проверка безопасности, по его словам, для этой должности не нужна. «Никто даже не просил меня об этом», — сказал он.

Мил сообщил, что министерство в последние дни неожиданно изменило некоторые ранее согласованные планы. О своем увольнении он узнал из СМИ.

«Внезапное увольнение Ярослава Мила с должности государственного уполномоченного по атомной энергии в то время, когда министр Гавличек пытается пригласить российский Росатом к участию в тендере на достройку Дукован, вызывает подозрения. Правительство Бабиша не заботится о безопасности страны, надеюсь, ситуация изменится после осенних выборов», — отметил глава партии ODS Петр Фиала.

«Я считаю Мила квалифицированным экспертом, который мог отстаивать интересы чешского государства при подготовке проекта по строительству нового блока атомной электростанции Дукованы», — написал глава партии Пираты Иван Бартош в Twitter.

«Когда кто-то является экспертом, а не марионеткой правительства, и начинает высказывать свое экспертное мнение, он становится неудобным. Премьер убирает этих людей. Это случилось и с правительственным уполномоченным Ярославом Милой. Обидно за эту страну», — добавил председатель партии KDU-ČSL Мариан Юречка.

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Источник: novinky.cz